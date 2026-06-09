Ankara'nın çeşitli ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamalara göre Çankaya, Yenimahalle ve Güdül'de yürütülen çalışmaların ardından suyun yeniden verileceği saatler belli oldu.

Başkentte 9 Haziran Salı günü bazı ilçelerde plansız su kesintileri uygulanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arızalar ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşanırken, vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 9 HAZİRAN 2026 LİSTESİ

Çankaya su kesintisi

Arıza Nedeni: İçme suyu hattı arızası

Kesinti Başlangıcı: 09 Haziran 2026 - 11.10

Tahmini Bitiş: 09 Haziran 2026 - 16.00

Etkilenen Mahalleler: Harbiye Mahallesi, Aşağı Öveçler Mahallesi, Yukarı Öveçler Mahallesi, Huzur Mahallesi, Cevizlidere Mahallesi

ASKİ Ankara su kesintisi 9 Haziran 2026: Ankarada sular ne zaman gelecek?

Güdül su kesintisi:

Arıza Nedeni: Enerji kaynaklı çalışma

Kesinti Başlangıcı: 09 Haziran 2026 - 10.30

Tahmini Bitiş: 09 Haziran 2026 - 16.00

Etkilenen Bölgeler: Akbaş Mahallesi

ASKİ Ankara su kesintisi 9 Haziran 2026: Ankarada sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yenimahalle ilçesinde ise birden fazla noktada arıza kaynaklı kesinti yaşanıyor. Susuz Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı çevresindeki çelik boru arızası nedeniyle Saray Mahallesi köy içi bölgesi, Keresteciler Sanayi Sitesi, Bayraktar Caddesi, Gıdacılar Caddesi, Gimat Depolama Sanayi ve çevresindeki cadde ile sokaklar kesintiden etkileniyor. Ayrıca Yakacık Mahallesi'nde 3937 Sokak çevresinde meydana gelen boru arızası nedeniyle bölgedeki abonelere geçici süreyle su verilemiyor.

ASKİ Ankara su kesintisi 9 Haziran 2026: Ankarada sular ne zaman gelecek?

Yenimahalle'nin Yakacık Mahallesi'nde meydana gelen arızanın saat 15.00'e kadar giderilmesi planlanıyor. Susuz Mahallesi ve çevresindeki çelik boru arızasında ise ekiplerin çalışmaları sonucunda suyun saat 14.00 itibarıyla yeniden verilmesi öngörülüyor.

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