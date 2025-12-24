24 Aralık Ankara'da bugün su kesintisi olan yerler araştırılıyor. ASKİ'den gelen açıklamalar sonrası "Ankara'da sular ne zaman gelecek" araştırılıyor. Özelikle Etimesgut, Çankaya, Pursaklar, Kazan, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde yaşanan su kesintileri bitiş saatleri belli oldu.

Başkentte son dönemde etkisini artıran kuraklık, içme suyu altyapısında zaman zaman geçici sorunlara yol açıyor. Bu kapsamda Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan bilgilendirme sonrası, “Sular ne zaman gelecek?” sorusu gündemin üst sıralarına taşındı.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık saat 23.00 itibarıyla başlayan su kesintisinin 24 AralıK'ın ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kesintinin, özellikle belirlenen mahallelerde zaman zaman kısa süreli olarak yaşanabileceği ifade ediliyor.

Kesinti yapılan ilçeler Kazan, Etimesgut, Çankaya, Pursaklar, Kazan, Gölbaşı ve Polatlı olarak açıklandı.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kazan su kesintisi - Arıza Tarihi: 24.12.2025 08:30, Tamir Tarihi: 24.12.2025 17:30 (Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAHALLESİ , YENİ BAĞLICA MAHALLESİ, ATAKENT MAHALLESİ ,ELVAN MAHALLESİ, AYYILDIZ MAHALLESİ GENELİ)

Etimesgut su kesintisi - Arıza Tarihi: 23.12.2025 14:20, Tamir Tarihi: 24.12.2025 12:00 (Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi Yunus Emre Mahallesi Merkez Mahallesi Fatih Mahallesi Ayyıldız Mahallesi Mimar Sinan Mahallesi)

Çankaya su kesintisi - Arıza Tarihi: 23.12.2025 22:00, Tamir Tarihi: 24.12.2025 10:00 (Etkilenen Yerler: Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleri)

Gölbaşı su kesintisi - Arıza Tarihi: 23.12.2025 23:00, Tamir Tarihi: 24.12.2025 10:00 (Etkilenen Yerler: Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan)

Polatlı su kesintisi - Arıza Tarihi: 24.12.2025 08:20, Tamir Tarihi: 24.12.2025 22:00 (Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah ve Gazi Mah Birkısım)

ASKİ’DEN SU KESİNTİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ASKİ, yaşanan kesintilerin ana nedeninin kuraklık olduğunu ve su temin sistemlerinde bu nedenle geçici dengesizlikler oluşabildiğini açıkladı. Açıklamada, Çamlıdere Barajı su alma yapısında kapasite artırıcı çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

