İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde su kesintileri var. Özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece ve çevresinde planlı su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ile suların ne zaman geleceğini anlık olarak öğrenmek mümkün. Peki, İstanbul'da (Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece) sular ne zaman gelecek? İşte 24 Aralık su kesinti saatleri...

İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaşayanlar sabah saatleri itibarıyla su kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber sularında kademeli olarak ev ve işyerlerine verilmesi bekleniyor.

İSKİ, Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere 19 saat boyunca su verilemeyeceğini duyurdu. Bu kapsamda binlerce kişi suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte, 24 Aralık 2025 Çarşamba İSKİ su kesinti listesi ve suların geliş saati...

İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı: İstanbulda sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 24 Aralık Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece su kesinti saatleri

İSTANBUL'DA (ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKÇEKMECE) SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan paylaşıma göre; 23 Aralık Salı günü saat 09.00'da başlayan planlı su kesintisinin, 24 Aralık Çarşamba (bugün) sabah 04.00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Bu saatler arasında Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere su verilemeyecek.

Kıraç Terfi Merkezi'nde kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları ile bu merkezden beslenen isale hatlarında iyileştirme çalışmaları nedeniyle sular kesintisini yaşanıyor.

"Esenyurt'ta, Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet mahalleleri. Beylikdüzü'nde, Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci mahalleleri. Büyükçekmece'de, Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000 ve Çakmaklı mahalleleri."

Suların ne zaman, hangi ilçelerde kesileceğini ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

