İzmir'de yaşayan vatandaşlar gözlerini İZSU'dan gelen son dakika açıklamasına çevrildi. İZSU'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Foça, Narlıdere ve Güzelbahçe başta olmak üzere birçok ilçede 24 saati bulan su kesintileri yaşanıyor. Peki, 24 Aralık 2025 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir planlı su kesintisi listesi...

Şebeke arızaları ve ana boru onarımları sebebiyle musluklardan su akmazken İzmir'de geçici su kesintileri yaşanacak. Güzelbahçe, Foça ve Güzelbahçe ilçelerinin tamamında su kesintisi gerçekleşiyor.

İZSU'nun planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerde, hangi mahallelerde suların ne zaman ve saat kaçta geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 24 Aralık İzmir su kesintisi sorgulama ekranı...

İZSU su kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde sular ne zaman gelecek? Güzelbahçe, Foça, Narlıdere

24 ARALIK 2025 İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

24 Aralık 2025 Çarşamba günü İzmir'in Güzelbahçe, Foça ve Narlıdere ilçelerinin tamamında 24 saat boyunca su kesintisi uygulanacak.

İZSU su kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde sular ne zaman gelecek? Güzelbahçe, Foça, Narlıdere

NARLIDERE SU KESİNTİSİ

Narlıdere İlçesi, Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile 56 Sokak kavşağında meydana gelen Q800'lük çelik boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle, 24 Aralık Çarşamba günü saat 10:00 ile 25 Aralık Perşembe saat 10:00'a kadar 24 saat su kesintisi yaşanacak.

İZSU su kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde sular ne zaman gelecek? Güzelbahçe, Foça, Narlıdere

24 ARALIK FOÇA SU KESİNTİSİ

Foça İlçesi, Yenifoça İsale hattının devreye alınması çalışmaları sebebiyle 23 Aralık Salı günü saat 10:00 ile 24 Aralık Çarşamba saat 10:00'a kadar 24 saat boyunca sular kesildi.

Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekildedir;

Foça ilçesi: Fatih, Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Kozbeyli, Koca Mehmetler, Yeniköy, Ilpınar, Hacıveli, Gerenköy Kemal Atatürk Mahalleleri genelinde

Aliağa ilçesi: Çakmaklı mahallesi gencelli mevki

Haberle İlgili Daha Fazlası