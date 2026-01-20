İstanbul Üniversitesi çık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 dönemi sınav takvimiyle bütünleme sınavı (telafi) için tarih verdi. Peki, AUZEF bütünleme sınavı (telafi) ne zaman yapılacak?

Üniversitelerde 2025–2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimi belli oldu. Açıklanan takvime göre güz ve bahar dönemlerine ait vize, final ve bütünleme sınav tarihleri netleşti.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Final sınavları ise 27–28 Aralık 2025’te gerçekleştirilmişti. AUZEF güz dönemi için bütünleme (telafi) sınavları 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI

Bahar döneminde vize sınavları 25–26 Nisan 2026’da yapılacak. Final sınavları 6–7 Haziran 2026 tarihlerine planlanırken, bütünleme sınavları 11–12 Temmuz 2026’da gerçekleştirilecek.

