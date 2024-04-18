Avrupa Liglerinde deplasman golü kuralı kaldırıldı

Avrupa futbolunda köklü bir değişiklik yaşandı: deplasman golü kuralı artık geçerli değil. 2021'de yapılan bu önemli değişiklikle birlikte, eşitlik bozulduğunda maçlar artık uzatma dakikalarına gidecek ve sonuç değişmezse penaltı atışları yapılacak. Deplasman golü kuralı kalktı mı? Detaylar şu şekilde...

Avrupa liglerinde uzun yıllardır önemli bir yer tutan deplasman golü kuralı, sonunda değişime uğradı. Bu yeni düzenleme, 2021 yılında futbol oyun kurallarında önemli bir değişiklik yapılmasına neden oldu. Kural değişikliği ile ilgili detaylar...

AVRUPA LİGİ DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI MI?

2021'de yaplan değişikliğe göre eşleşmelerde iki takımın da aynı sayıda gol atması durumunda, maçlar artık 15’er dakikalık uzatma devrelerine gidecek ve sonuç değişmezse penaltı atışlarına geçilecek.

Bu değişiklik, futbolun en eski ve tartışmalı kurallarından birine son vererek, yeni bir rekabet ortamı oluşturmayı hedefliyor. Deplasman golü kuralı, uzun yıllardır takımların taktiklerini belirlerken büyük bir rol oynadı. Ancak, bazı eleştirilere maruz kaldı ve maçların sonucunu belirleme açısından adaletsizlik oluşturduğu iddia edildi. Özellikle, ikinci maçta deplasmanda gol atan takımların elde ettiği avantaj, bazen ilk maçta alınan sonuçları etkileyerek rekabetin dengesini bozabiliyordu.

Bu değişiklik, futbol oyununun adalet ve rekabet açısından daha sağlıklı bir zeminde oynanmasını sağlamayı amaçlıyor. Artık, maçların sonucu tamamen saha içindeki performansa ve futbolcuların becerilerine bağlı olacak. Uzatma devreleri ve penaltı atışları, maçların sonucunu belirleme sürecinde daha heyecanlı bir atmosfer oluşturacak ve futbolseverlere yeni bir deneyim sunacak.

Bu yeni düzenlemenin, futbolun tarihinde önemli bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor. Takımların ve futbolcuların bu değişikliğe nasıl adapte olacağı, ilerleyen dönemlerde futbolun seyrini etkileyecek önemli bir faktör olacak gibi görünüyor.