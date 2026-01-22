Gerçek bir hayat hikayesinden sinemaya uyarlanan Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında Türk askerleri ile küçük bir Koreli kız arasında kurulan duygusal bağı konu alıyor. Televizyon ekranlarında tekrar izleyiciyle buluşan filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle yeniden merak edildi.

Son yılların önemli yerli yapımlarından olan Ayla filmi 2017 yılında vizyona girmişti. İzleyicisiyle yeniden televizyon ekranlarında buluşan yapım, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de gerçek olaylara dayanmasıyla gündem olmaya devam ediyor. Peki, Ayla filmi konusu ne, oyuncuları kim ve nerede çekildi?

AYLA FİLMİ KONUSU NE?

Ayla, 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlandı. Savaşın ortasında görev yapan Türk askeri Süleyman Dilbirliği, gece vakti savaş alanında ailesini kaybetmiş, yarı donmuş halde küçük bir Koreli kız çocuğu bulur. Hayatta kalması için onu askeri birliğe götüren Süleyman, çocuğa “Ayla” adını verir ve bakımını üstlenir.

Bir süre Ayla’ya babalık yapan Süleyman Astsubay’ın Türkiye’ye dönme zamanı geldiğinde, ikiliyi zor bir ayrılık bekler. Süleyman, Ayla’yı Türkiye’ye götürmek için birçok yol dener ancak dönemin Güney Kore yasaları buna izin vermez.

AYLA FİLMİ OYUNCULARI

Senaryosu Yiğit Güralp'e ait olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturdu. İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.

