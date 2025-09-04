Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi

Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi
Deprem, Afganistan, Celalabad, Son Dakika, USGS, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Az önce deprem olduğu bilgisi geçildi. Son dakika depremin 5,6 büyüklüğünde gerçekleştiği kaydedildi. Depremi ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) duyururken, "Az önce deprem nerede oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte son dakika depremler listesi.

Türkiye ve dünyadan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 640 kişi de yaralanmıştı. Az önce bir son dakika deprem haberi daha geldi.

Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Az önce Afganistan’da şiddetli bir deprem daha yaşandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 20.30 sıralarında Afganistan’ın Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda, 10 kilometre derinlikte 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı.

Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - 2. Resim

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi henüz Afganistan Celalabad merkezli depreme dair verileri paylaşmadı. AFAD'ın son depremler listesi şöyle:

Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - 1. Resim

AFGANİSTAN'DAKİ 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzon'da elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybettiKaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - HaberlerUkrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?İtalya Estonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberlerİtalya Estonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?Yunanistan - Belarus maçı saat kaçta, hangi kanal veriyor? - HaberlerYunanistan - Belarus maçı saat kaçta, hangi kanal veriyor?Bu akşam hangi diziler var, Kızılcık Şerbeti bugün mü? 5 Eylül TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler var, Kızılcık Şerbeti bugün mü? 5 Eylül TV yayın akışıDanimarka - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanal veriyor? (Muhtemel 11'ler) - HaberlerDanimarka - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanal veriyor? (Muhtemel 11'ler)Dexter Resurrection 11. bölüm ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon merakla bekleniyor! - HaberlerDexter Resurrection 11. bölüm ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon merakla bekleniyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...