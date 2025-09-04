Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi

Türkiye ve dünyadan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 640 kişi de yaralanmıştı. Az önce bir son dakika deprem haberi daha geldi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Az önce Afganistan’da şiddetli bir deprem daha yaşandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 20.30 sıralarında Afganistan’ın Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda, 10 kilometre derinlikte 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı.

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi henüz Afganistan Celalabad merkezli depreme dair verileri paylaşmadı. AFAD'ın son depremler listesi şöyle:

AFGANİSTAN'DAKİ 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktarmıştı.