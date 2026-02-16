Geçtiğimiz günlerde Nestle’nin SMA marka mamalarının bazı partileri, bakteri kaynaklı sereulid toksini içerme riski nedeniyle Türkiye’de raflardan toplatıldı. Ardından bebek beslenme ürünlerine yönelik denetimler sıkılaştırılırken, Bebelac ve Aptamil markalarına ait bazı ürünler için de geri çağırma süreci gündeme geldi. Peki, Aptamil ve Bebelac bebek mamaları geri mi çağrıldı?

Son dönemde bebek mamalarına yönelik geri çağırma kararları art arda geliyor. Daha önce Nestlé’nin SMA markalı bazı ürünleri için alınan toplatma kararının ardından, bu kez Bebelac ve Aptamil ürünlerinin belirli bir serisi için acil geri çağırma süreci başlatıldı.

BEBEK MAMALARI NEDEN GERİ ÇAĞRILIYOR?

Sağlığı tehdit eden cereulide toksini, özellikle bebekler için hayati riskler barındırıyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı bebek maması ve devam sütleri, aynı toksin şüphesiyle 50’den fazla ülkede geri çağrılmıştı.Cereulide toksininin en dikkat çekici özelliği ise ısıya dayanıklı olması. Bu nedenle kaynar suyla hazırlanan mamalarda bile etkisini kaybetmiyor. Vücutta enerji üretimini bozduğu ileri sürüldü.

Bebek sütü alanlar dikkat! Aptamil ve Bebelac mamaları neden geri çağrılıyor?

GETİR'DEN KULLANICILARIN GERİ ÇAĞIRMA BİLGİLENDİRMESİ

Bebelac ve Aptamil ürünlerine ilişkin üretici firma tarafından gönüllü geri çağırma kararı alınırken, çevrimiçi market ve yemek teslimat hizmeti sunan "Getir" satın alan müşterilerine bilgilendirme mesajı göndererek detayların resmi duyuru linkinden takip edilebileceğini açıkladı.

Kullanıcılara gönderilen mesajda; "Getir üzerinden satın aldığınız detayları duyuru metninde yer alan Bebelac 1 Bebek Sütü ile Aptamil 1 Bebek Sütü, Aptamil 2, 3, 4, 5 Devam Sütü ürünlerine ilişkin üretici firma tarafından başlatılan gönüllü geri çağırma süreci hakkında detaylı bilgilendirmeye linkteki açıklamadan ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

