Bedelli askerlik yerleri sorgulamaları ocak ayının ilk haftası itibariyle başladı. Bedelli askerlik başvuru işlemini geride bırakan yükümlüler, eski bedel tutarı üzerinden bedelli askerlikten yararlanabilecek. Askerlik yerleri onlimne sistem üzerinden görüntülenebilecek. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

Askerlik görevini bedelli olarak yapacak binlerce kişi askerlik yerlerine odaklandı. 2025 yılında bedelli askerlik başvurusu yaparak ödeme işlemlerini tamamlayan yükümlüler, 2026 yılı sınıflandırma dönemine dahil edildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) belirlediği takvime göre, yükümlülerin kimlik bilgileri, celp ve sevk tarihleri ile temel askerlik eğitimini alacakları birlikler, 2026 yılı Ocak ayında erişime açılacak.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler Ocak 2026 dönemi sınıflandırma sonuç tarihinde

GEÇTİĞİMİZ YIL OCAK SONUNDA İŞARET EDİLMİŞTİ

2025 Ocak döneminde bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları geçtiğimiz yıl 23 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre yükümlüler celp dönemlerini ve askerlik yerleri bilgisini ocak ayında e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet sistemine giriş yapacak adaylar, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Aynı zamanda celp dönemi ve askere gidilecek yer, askerlik şubeleri üzerinden de öğrenilebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YARARLANMA ŞARTLARI



a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.



c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.



ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?

Bedelli askerlik ücretinin her yıl iki kez değişen bir hesaplama yöntemi var.

Bedel tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunuyor.

Bu her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.





