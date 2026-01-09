Ata Demirer’in başrolünde yer aldığı Berlin Kaplanı filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken filmin çekildiği mekanlar, oyuncu kadrosu ve hikayesi yeniden gündeme geldi. 2012 yılında vizyona giren filme dair detaylar haberimizde yer alıyor.

2011 yapımı komedi filmi Berlin Kaplanı, Hakan Algül’ün yönetmenliğinde çekilmiş ve vizyona girdiği dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Film, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlarken izleyiciler “Berlin Kaplanı nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kim?” sorularına cevap arıyor.

BERLİN KAPLANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı filminin büyük bölümü Türkiye’nin turistik bölgelerinden Antalya’da çekildi. Filmde özellikle doğa ve macera sahneleriyle öne çıkan rafting görüntüleri, Antalya’nın Köprülü Kanyon bölgesinde kayda alındı. Filmin önemli bir kısmı Antalya'da geçiyor.

BERLİN KAPLANI OYUNCU KADROSU

Berlin Kaplanı’nın başrolünde Ata Demirer yer alıyor. Ayhan Kaplan karakterini canlandıran Demirer’e, usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu Cemal rolüyle eşlik ediyor.

Ata Demirer - Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu - Cemal

Necati Bilgiç - Nurettin

Özlem Türkad - Pakize

Nihal Yalçın - Elvan

Cengiz Bozkurt - Emlakçı Tayyar

Tonguç Oksal - Muzo

Cemil Özbayer - Şevki Kaplan

Yunus Destebaşı - Rüzgar

Bekir Çot - Konuk oyuncu

Yaman Tüzcet - Garson

Numan Acar - Hoca

Orhan Güner - Hacı

Selahattin Taşdöğen - Antrenör

Onur Buldu - Antrenör yardımcısı

BERLİN KAPLANI KONUSU NE?

Berlin Kaplanı, Almanya’da yaşayan boksör Ayhan Kaplan’ın borçları nedeniyle içine düştüğü çıkmazdan kurtulma çabasını konu alıyor. Antrenörü Cemal ile birlikte 50 bin Euro’luk borcu ödemek zorunda kalan Ayhan, yaşadığı panik atak sonrası doktorunun önerisiyle Türkiye’ye gitmeye karar verir.

Bu süreçte Antalya'da bulunan ve ortağı olduğu pansiyon arazisinin satılmak istenmesi işleri daha da karmaşık hale getirir. Ayhan’ın Türkiye’ye gelişiyle birlikte hem ailesiyle hem de emlakçı Tayyar’la yaşanan olaylar komik ve sürpriz gelişmelere yol açar. Film, borç, aile ilişkileri ve beklenmedik maceralar etrafında ilerleyen eğlenceli bir hikaye sunuyor.

