Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? İşte oyuncuları ve konusu
Ata Demirer’in başrolünde yer aldığı Berlin Kaplanı filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken filmin çekildiği mekanlar, oyuncu kadrosu ve hikayesi yeniden gündeme geldi. 2012 yılında vizyona giren filme dair detaylar haberimizde yer alıyor.
2011 yapımı komedi filmi Berlin Kaplanı, Hakan Algül’ün yönetmenliğinde çekilmiş ve vizyona girdiği dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Film, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlarken izleyiciler “Berlin Kaplanı nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kim?” sorularına cevap arıyor.
BERLİN KAPLANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Berlin Kaplanı filminin büyük bölümü Türkiye’nin turistik bölgelerinden Antalya’da çekildi. Filmde özellikle doğa ve macera sahneleriyle öne çıkan rafting görüntüleri, Antalya’nın Köprülü Kanyon bölgesinde kayda alındı. Filmin önemli bir kısmı Antalya'da geçiyor.
BERLİN KAPLANI OYUNCU KADROSU
Berlin Kaplanı’nın başrolünde Ata Demirer yer alıyor. Ayhan Kaplan karakterini canlandıran Demirer’e, usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu Cemal rolüyle eşlik ediyor.
Ata Demirer - Ayhan Kaplan
Tarık Ünlüoğlu - Cemal
Necati Bilgiç - Nurettin
Özlem Türkad - Pakize
Nihal Yalçın - Elvan
Cengiz Bozkurt - Emlakçı Tayyar
Tonguç Oksal - Muzo
Cemil Özbayer - Şevki Kaplan
Yunus Destebaşı - Rüzgar
Bekir Çot - Konuk oyuncu
Yaman Tüzcet - Garson
Numan Acar - Hoca
Orhan Güner - Hacı
Selahattin Taşdöğen - Antrenör
Onur Buldu - Antrenör yardımcısı
BERLİN KAPLANI KONUSU NE?
Berlin Kaplanı, Almanya’da yaşayan boksör Ayhan Kaplan’ın borçları nedeniyle içine düştüğü çıkmazdan kurtulma çabasını konu alıyor. Antrenörü Cemal ile birlikte 50 bin Euro’luk borcu ödemek zorunda kalan Ayhan, yaşadığı panik atak sonrası doktorunun önerisiyle Türkiye’ye gitmeye karar verir.
Bu süreçte Antalya'da bulunan ve ortağı olduğu pansiyon arazisinin satılmak istenmesi işleri daha da karmaşık hale getirir. Ayhan’ın Türkiye’ye gelişiyle birlikte hem ailesiyle hem de emlakçı Tayyar’la yaşanan olaylar komik ve sürpriz gelişmelere yol açar. Film, borç, aile ilişkileri ve beklenmedik maceralar etrafında ilerleyen eğlenceli bir hikaye sunuyor.