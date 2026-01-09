2024 yapımı Mukadderat filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşurken filme dair detaylar gündeme geldi. Bu kapsamda izleyiciler özellikle Mukadderat filmi çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve konusunu araştırıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı Mukadderat, hikayesi ve ödüllü performanslarıyla 2024 yılının dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde üç önemli ödül kazanan film, televizyonda gösterimiyle birlikte yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

MUKADDERAT NEREDE ÇEKİLDİ?

Mukadderat filminin çekimleri Karadeniz’in Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Kastamonu’nun Cide ilçesinde gerçekleştirildi. Filmde yer alan sahnelerde Cide’nin sahil şeridi, kasaba sokakları ve kırsal alanları yoğun şekilde kullanıldı.

Mukadderat nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte konusu!

MUKADDERAT OYUNCULARI KİM?

Mukadderat filminin başrollerinde usta oyuncu Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant yer alıyor. Nur Sürer, filmde hayatı altüst olan Sultan karakterini canlandırırken sergilediği performansla 2024 Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Oyuncu kadrosunda ayrıca Osman Sonant ve Aslıhan Gürbüz de hikayenin önemli karakterlerine hayat veriyor. Film, güçlü oyunculukları ve karakterler arasındaki çatışmalarıyla dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor.

Mukadderat nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte konusu!

İşte oyuncu kadrosu:

Nur Sürer

Aslıhan Gürbüz

Osman Sonat

Gülçin Kültür

Şerif Erol

Sacide Taşaner

Osman Alkaş

Cem Zeynel Kılıç

Şirin Sultan Saldamlı

Mukadderat nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte konusu!

MUKADDERAT FİLMİ KONUSU NE?

Mukadderat, Cide’de yaşayan Sultan adlı bir kadının eşini kaybettikten sonra aldığı kararlar ve başından geçenleri konu alıyor. Yalnız kalma korkusuyla yeniden evlenmek isteyen Sultan, hem çocuklarının hem de kasabalının tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. Sultan ise pes etmek yerine kendi yolunu çizmeye karar veriyor. İşlettiği pansiyon ve yaptığı girişimlerle önce kendisinin ardından çevresinin hayatını değiştiriyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Taşacak Bu Deniz saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Yayın akışıyla netleşti

Haberle İlgili Daha Fazlası