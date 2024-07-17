Beşiktaş, bugün hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak

Beşiktaş'ın yeni transferi ‘Altın Ayakkabı’ sahibi yıldızı Ciro İmmobile'nin gelmesiyle beraber ilk karşılaşmasını yakından takip etmek isteyen taraftarlar Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta merak ederken muhtemel 11'ler de gündeme geldi.

Sports Park Radomlje'de oynanacak olan hazırlık karşılaşmasına saatler kala futbolseverler BJK hazırlık maçının hangi kanalda olduğunu araştırırken Beşiktaş takımı Süper Lig yeni sezon öncesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hazırlık maçlarının ardından 20 Temmuz'da İstanbul'a dönecek olan takımda çalışmalar sürüyor.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 17 Temmuz günü Sports Park Radomlje'de oynanacak. Geçtiğimiz hafta Dinamo Zagreb ile yapılacak olan maç yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşan takım, golsüz beraberlik ile sahadan ayrıldı.

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Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkılacak olan maç, 18.30'da başlarken takım, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı karşılaşmadan sonra İstanbul'a dönecek.

Mücadele, Exxen platformunda yayınlanacak.

Beşiktaş'ın öğrenci kombinelerini satışa çıkarmasının ardından kulüp, tükendiğini şu açıklamayla belirtti:

“Taraftarlarımızın yoğun ilgisi sebebiyle 422. blokta bulunan öğrenci kombineleri tükenmiştir”