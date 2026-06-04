Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde heyecan devam ediyor. İlk maçta rakibini mağlup ederek avantajı eline geçiren Beşiktaş Gain, serinin ikinci karşılaşmasında taraftarı önünde yeniden parkeye çıkıyor. Basketbolseverler ise mücadeleye ilişkin yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde finale bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş Gain ile seride dengeyi kurmayı hedefleyen Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geliyor. İlk maçın ardından gözler yarı final serisinin ikinci randevusuna çevrilirken, mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler yayıncı kuruluş ve maç detaylarına odaklandı.

BEŞİKTAŞ GAİN-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji 4 Haziran Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Serinin ilk karşılaşmasında siyah-beyazlı ekip, rakibini 82-79 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti. Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde üç galibiyete ulaşan takım finale yükselme hakkı elde ediyor. Bu nedenle ikinci maçın sonucu serinin gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

Beşiktaş Gain-Bahçeşehir Koleji maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Seride ikinci maç

BEŞİKTAŞ GAİN-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Gain-Bahçeşehir Koleji Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçı beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS 5 kanalından izleyebilecek.

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