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Beşiktaş ile adı anılan Rafa Silva, Benfica takımında oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş ile adı anılan Rafa Silva, Benfica takımında oynuyor
Rafa Silva, Beşiktaş, Transfer, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla beraber taraftarlar yeni transfer haberlerini araştırmaya başladı. Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Rafa Silva hakkında ise kimdir, hangi takımda gibi sorulara cevap aradı. İşte istatistikleri ve başarıları...

Beşiktaş ile anlaştığı söylenen başarılı futbolcu Rafa Silva, taraftarların gündeminde yer alırken hangi mevkii oynadığı ve kaç yaşında olduğu merak edildi. Geçtiğimiz sezon 52 maça çıkan isme dair bilgiler...

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDE OLAN RAFA SİLVA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Silva, Benfica takımında orta saha pozisyonunda forma giyerken Portekizli millî futbolcudur.

RAVA SİLVA'NIN FUTBOL KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

2012 senesinde Feirense kulübünde futbol hayatına başlayan isim, Braga, Braga B takımlarında forma giyerken 31 Ağustos 2016 yılında 16,40 milyon € bonservis ücretiyle Benfica'ya transfer oldu. 20 yaşındayken Portekiz U-20 millî takımında oynayan Silva, Portekiz U-21 takımında 13 karşılaşmaya çıkarken 3 gol atmasının ardından A Milli Takıma yükseldi.

Beşiktaş ile adı anılan Rafa Silva, Benfica takımında oynuyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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