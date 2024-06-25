Beşiktaş ile adı anılan Rafa Silva, Benfica takımında oynuyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2024 14:58 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 15:04 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla beraber taraftarlar yeni transfer haberlerini araştırmaya başladı. Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Rafa Silva hakkında ise kimdir, hangi takımda gibi sorulara cevap aradı. İşte istatistikleri ve başarıları...