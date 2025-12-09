Beşiktaş GAİN BKT Avrupa Kupası’nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip gruptaki 10. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Lietkabelis’i İstanbul’da ağırlayacak! Beşiktaş-Lietkabelis basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netleşti.

BKT Avrupa Kupası B Grubu’nda yoluna 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle devam eden Beşiktaş GAİN, bir önceki maçında Panionios’u farklı skorla geçerek güçlü bir çıkış yakaladı. 2 galibiyetle grubun alt sıralarında yer alan Lietkabelis de İstanbul’da çıkış arayacak.

BKT Avrupa Kupası’nda heyecan sürerken Beşiktaş GAİN’in sahasında oynanacak kritik müğcadele basketbolseverler tarafından merakla takip ediliyor! Siyah-beyazlı ekibin Litvanya temsilcisi Lietkabelis’i ağırlayacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş GAİN B Grubu’nun 10. haftasında taraftarı önünde önemli bir sınav verecek. Avrupa’daki yolculuğunu üst sıralarda sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, Lietkabelis karşılaşmasına 9 Aralık Salı günü çıkacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak



