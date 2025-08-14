Beşiktaş'ın Avrupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? St. Patrick's rövanş maçına geri sayım

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında St. Patrick's ile maça çıkıyor. Temsilcimiz deplasmandan 4-1’lik skor ile dönmenin rahatlığı ile sahaya çıkacak. Bir sonraki rakip bile araştırılmaya başladı. Peki Beşiktaş'ın Avrupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Geri sayım sürerken tüm merak edilenleri siz değerli okurlarımız için bu haberde derledik.

Beşiktaş, İrlanda ekipleriyle ikinci kez karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz geçen hafta ilk kez bir İrlanda ekibiyle oynadığı maçtan 4-1'lik galibiyet ile dönerek tur için önemli rahatladı. Beşiktaş, rakibi St. Patrick’s’i eleyerek Avrupa kupalarında yoluna devam etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 günü (Bu akşam) saat 21.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Portekizli hakem Antonio Nobre'nin yönetecek. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ise T Spor olacak.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham.

St. Patrick's: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Forrester, Leavy, Mulraney, Power, Melia.