Beşiktaş'ın Avrupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? St. Patrick's rövanş maçına geri sayım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 3. turunda Beşiktaş deplasmanda 4-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında evinde St. Patrick's ile mücadele edecek. Temsilcimiz maça tam kadro hazırlandı, sakatlık ve cezalı durumda olan oyuncumuz yok. Gerim sayım başladı, futbolseverler Beşiktaş'ın maçının ne zaman olduğunu araştırıyor. Beşiktaş - St. Patrick's maçına saatler kaldı, peki hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler de dahil tüm merak edilenler.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında St. Patrick's ile maça çıkıyor. Temsilcimiz deplasmandan 4-1’lik skor ile dönmenin rahatlığı ile sahaya çıkacak. Bir sonraki rakip bile araştırılmaya başladı. Peki Beşiktaş'ın Avrupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Geri sayım sürerken tüm merak edilenleri siz değerli okurlarımız için bu haberde derledik. 

Beşiktaş, İrlanda ekipleriyle ikinci kez karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz geçen hafta ilk kez bir İrlanda ekibiyle oynadığı maçtan 4-1'lik galibiyet ile dönerek tur için önemli rahatladı. Beşiktaş, rakibi St. Patrick’s’i eleyerek Avrupa kupalarında yoluna devam etmek istiyor.

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - St. Patrick’s rövanş maçı biletleri satışa çıktı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 günü (Bu akşam) saat 21.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Portekizli hakem Antonio Nobre'nin yönetecek. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ise T Spor olacak. 

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - St. Patrick’s rövanş maçı biletleri satışa çıktı - 2. Resim

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham.

St. Patrick's: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Forrester, Leavy, Mulraney, Power, Melia.

