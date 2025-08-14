Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kim? Kartal play-off turu için St.Patrick's karşısına çıkıyor

UEFA Konferans Ligi 3. turunda Beşiktaş deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında evinde St. Patrick's'i ağırlayacak. Temsilcimiz maça tam kadro hazırlandı, sakatlık ve cezalı durumda olan oyuncumuz yok. Geri sayım başladı, maça saatler kaldı, hedef St.Patrick's'i yenip play-off turuna çıkmak. Beşiktaş'ın kazanması haline muhtemel rakiplerinin kim olacağı merak ediliyordu, onlar da belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Siyah beyazlıların UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick’s’i geçmesi durumunda muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)- Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana’yı 3-1 yendi.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos’ta oynanacak.

ARROYO OYNAYACAK MI?

Öte yandan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında Arroyo’nun yedekte kalmasıyla ilgili konuştu. Solskjaer, “Formayı hak eden oyunculara teslim ediyorum. Oyuncuların kendini kanıtlaması gerekiyor. Arroyo geçen hafta oyuna girdi, çok iyi oynadı. Önümüzdeki süreç için çok iyi işaretler veriyor. Bu maçta da oynayacak ama ilk 11’de olup olmayacağını söyleyemem” dedi.