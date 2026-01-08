BİM Aktüel ürünler kataloğu! 9 Ocak BİM'e bu hafta neler geliyor?
Yeni haftayla birlikte BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. 9 Ocak Cuma günü geçerli olacak katalogda teknoloji ürünlerinden ev gereçlerine, tekstilden temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.
Türkiye genelindeki mağazalarında her hafta yenilenen aktüel ürün kampanyalarıyla dikkat çeken BİM, 9 Ocak tarihli yeni kataloğunu yayımladı. Sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünler arasında televizyon, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri ve kış sezonuna yönelik tekstil ürünleri öne çıkıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 OCAK!
Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL
Dijitsu 50' QLED Google Tv 13.500 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
Kumtel Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL
Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 750 TL
Tefal Düdüklü Tencere 6.750 TL
Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 649 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.200 TL
Çelik Termos 2 Litre 489 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 469 TL
Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 950 TL
Kaydırmaz Tabanlık 59 TL
Banyo Paspası 99 TL
Banyo Paspas Seti 349 TL
Avansas Fotokopi Kağıdı 129 TL
Figürlü Tükenmez Kalemler 69 TL
Çıtçıt Pense Seti 429 TL
Sıcak Silikon Tabancası 229 TL
Yüz Havlusu 99 TL
Su Emici Paspas 95 TL
Hazneli Spreyli Camsil 119 TL
Benante Ahşap Kulplu Hasır Sepet 229 TL
Saplı Saklama Kabı 89 TL
Çamaşır Selesi 159 TL
Banyo Seti 249 TL