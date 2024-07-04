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Bingöl Solhan'da otobüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bingöl, Yaralılar, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu birçok kişi yaralanırken Bingöl trafik kazası son dakika haberini gören vatandaşlar ölü, yaralı var mı merak etmeye başladı. Yolcu otobüsünün devrilmesiyle beraber sağlık ekipleri sevk edildi.

4 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde Bingöl'de yolcu otobüsü devrilirken içerisinde bulunan yolcular yaralandı. Son dakika olayının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken kazada son durum araştırıldı.

BİNGÖL SOLHAN YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLME KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün sabah saatlerinde olan olayda 14 kişi yaralanırken sağlık ekipleri müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. Bingöl-Solhan Karayolu yüzen adalar mevkiinde olan devrilme kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaydedilirken 14 kişi kazadan yaralandı.

Bingöl Solhan'da otobüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı - 1. Resim

34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsünün ardından jandarma, sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralananlar ambulans ile beraber Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Bingöl Solhan'da otobüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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