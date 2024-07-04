Bingöl Solhan'da otobüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme:

Bingöl, Yaralılar, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu birçok kişi yaralanırken Bingöl trafik kazası son dakika haberini gören vatandaşlar ölü, yaralı var mı merak etmeye başladı. Yolcu otobüsünün devrilmesiyle beraber sağlık ekipleri sevk edildi.