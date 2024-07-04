Bingöl Solhan'da otobüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
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Bugün sabah saatlerinde Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu birçok kişi yaralanırken Bingöl trafik kazası son dakika haberini gören vatandaşlar ölü, yaralı var mı merak etmeye başladı. Yolcu otobüsünün devrilmesiyle beraber sağlık ekipleri sevk edildi.
4 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde Bingöl'de yolcu otobüsü devrilirken içerisinde bulunan yolcular yaralandı. Son dakika olayının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken kazada son durum araştırıldı.
BİNGÖL SOLHAN YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLME KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?
Bugün sabah saatlerinde olan olayda 14 kişi yaralanırken sağlık ekipleri müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. Bingöl-Solhan Karayolu yüzen adalar mevkiinde olan devrilme kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaydedilirken 14 kişi kazadan yaralandı.
34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsünün ardından jandarma, sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralananlar ambulans ile beraber Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi