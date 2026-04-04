Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 fragmanı ardından en son yarışmadan ayrılmak isteyen Seren Ay Çetin 'in akıbeti netleşti.. Birleşme partisindeki görüntülerde Seren Ay Çetin 'in yer almaması soru işaretlerini bir kez daha gündeme getirirken ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan gelen açıklamayla yarışmacının durumu netleşti. Peki, Seren Ay Çetin Survivor'dan ayrıldı mı, yarışmayı bıraktı mı?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölüm fragmanıyla birlikte birleşme partisinde görülmeyen Seren Ay'ın yarışmadıki akıbeti merak konusu olmuştu. Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı ile diyaloğu gündem olan Çetin, özel hayatının konuşulmasından rahatsızlığını dile getirmiş, yarışmaya veda etmek istediği söylemişti. Ancak ada konseyinde yaptığı açıklamalarla yarışmadaki son durumu da netleşti.

Kararını açıkladı! Seren Ay Çetin Survivor'dan ayrıldı mı, yarışmayı bıraktı mı?

SEREN AY ÇEYİN NEDEN AYRILMAK İSTEDİ?

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada, Seren Ay Çetin'in nişanlısı tarafından tehdit mesajlarına maruz kaldıklarını açıkladı.

Sadai bizim ekibe mesajlar yollayıp tehditler savurmuş birkaç cümlesini söyleyeceğim:"Bu kadar üstüne gidilmez, o kızın psikolojisini bozdular. Bu kadar yeter Serenay'ın dönmesini istiyorum. Sizin işinize geliyor tabi ki. Hayırdır erkekler bu kadar mı düştü? Sıkıyorsa üstüme gelsinler göreyim onların erkekliğini hakkınızda şikayette bulunacağım. Günlerdir cevap vermeden kafanıza göre harekette bulunamazsınız."

Acun Ilıcalı’nın açıklamalarının devam etmesi üzerine, gözyaşları içerisinde özür dileyen Seren Ay "Özel hayatımın burada konuşulması beni çok rahatsız ediyor ve yarışmayı bırakmak istiyorum" dedi. Acun Ilıcalı da "Biz de rahatsızız. Senin burada çıkardığın rahatsızlık yeteri kadar yüksek. Sen yetmedin bir de nişanlının yaptıkları da üzücü. Alışık olmadığımız şeyler. Ona söyle çıkınca bizi başkalarıyla karıştırmasın, selamımı söyle başkalarıyla karıştırmasın bizi" dedi.

YARIŞMADA KALMA KARARINA DESTEK OLACAĞINI DUYURDU

Yaşananların ardından Sadai Ahıskalı’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ahıskalı, "Survivor’da kalmayı seçerse, sonuna kadar arkasındayım. Her zaman yanında olacağım. Allah hayırlısını nasip etsin." ifadelerini kullandı.

SEREN AY KARARINI ADA KONSEYİNDE AÇIKLADI

24 saatlik süre verilen Seren Ay, ada konseyinde yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

