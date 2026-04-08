Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan beye hayat verdiği Kuruluş Orhan veda haberiyle gündeme geldi. Dizinin karakterlerinden biri olan Boran Alp'ın ekipten ayrılacağı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İkinci sezonu için henüz net bir karar alınmayan “Kuruluş Orhan” dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan beye hayat verdiği dizide flaş bir ayrılık yaşanacak.

2019’da başlayan Kuruluş Osman döneminden beri ekipte Boran Alp rolüne hayat veren ve Kuruluş Orhan’lı versiyonda da rolüne devam eden Yiğit Uçan’ın fenomen diziden ayrılacağı öğrenildi.

YİĞİT UÇAN KİMDİR?

Yiğit Uçan, Türk oyuncudur ve özellikle tarihi dizi projelerindeki rolleriyle tanınır. Tarihi dizi ve drama türündeki projelerde sıkça rol almasıyla bilinir. Özellikle Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizilerindeki Boran karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Haberle İlgili Daha Fazlası