Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye görevlisi "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiası ile gözaltına alındı. İddialar ve gözaltı haberi ardından Ömer Eşki'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki kimdir?

Ömer Eşki 03 Haziran 1986 yılında doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatına Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü’nün, akabinde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisanslarını yaparak devam etti. Yenilenebilir Enerji ve Uluslararası Deniz Hukuku alanlarında çalışmaları mevcuttur. Siyaset hayatına 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları’nda başladı. 2005-2006 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, 2007-2010 yıllarında ise Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday oldu. Üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nde 2007-2008 yıllarında Gençlik Komisyonu Üyeliği yaptı. Öğrencilik döneminde, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bünyesinde İzmir Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu. Eğitim hayatından sonra, Tekstil Mühendisleri Odası’nda 2014-2016 yılları ile 2016-2018 yılları arasında İzmir Şube Yöneticiliği’nin yanı sıra ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Genel Kurulu’nda delegelikler yaptı

Bornova’da sosyal ve siyasal hayatın sürekli bir parçası olan Ömer Eşki, 2009-2011 yılları arasında Yeşilçam Işıkspor Futbol Kulübü’nde Genel Saymanlık ve 2009 yılından itibaren belirli aralıklar ile Bornova’nın yerel gazetelerine köşe yazarlığı yaptı. 2009-2014 yılları arasında Bornova Belediyesi Gençlik Meclisi’nde, 2014-2019 yıllarında da Bornova Belediyesi Kent Konseyi’nde yöneticilik görevlerinde yer aldı.

2014 yılında memur olan Ömer Eşki, Birleşik Kamu İş’e bağlı Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube’ye üye oldu. 2015-2016 yıllarında Bornova Belediyesi’nde Sendika Temsilciliği, 2016-2019 ve 2019-2021 yıllarında Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2021 yılı Ekim ayında yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul ile Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Başkanlığı görevine seçilen Ömer Eşki, 2022 Ekim ayında gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurul ile Şube Başkanlığı’na devam etti ve üst kurul delegeliği yaptı.

10 yıldan fazla yerel yönetimlerde yöneticilik deneyimine sahip olan Ömer Eşki, evli, bir kız ve bir erkek çocuğu babasıdır

