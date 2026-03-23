Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatındaki sert düşüş, enerji piyasalarında yeni bir dalgalanma sürecinin sinyalini verdi. 23 Mart 2026 itibarıyla brent petrol fiyatı merak ediliyor. Peki, Brent petrol fiyatları düştü mü?

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert hareketlilik gösterdi. Özellikle jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcılar ve enerji sektörü tarafından yakından takip ediliyor.

BRENT PETROL NE KADAR?

Küresel petrol piyasalarının en önemli referanslarından biri olan Brent petrol, 23 Mart 2026 itibarıyla sert bir düşüş yaşadı. Cuma günü 107,37 dolara kadar yükselen ve günü 106,41 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftada yüzde 9’luk gerilemeyle öğle saatlerinde 96,96 dolar seviyesine indi. Bu düşüş, kısa vadede piyasalarda yön değişiminin sinyali olarak yorumlandı.

Aynı saatlerde ABD tipi ham petrol olarak bilinen WTI ham petrol ise 87,75 dolar seviyesinde işlem gördü. İki referans petrol türü arasındaki fiyat farkı korunurken, genel eğilimde aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

Son olarak 15.30'da brent petrol fiyatı 99,80 civarında seyrediyor.

BRENT PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, NEDEN?

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün arkasında, ABD ile İran arasında artan gerilime ilişkin yeni açıklamalar yer alıyor. Donald Trump tarafından yapılan açıklamada, İran’ın enerji altyapısına yönelik muhtemel askeri müdahalenin 5 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Öte yandan son günlerde ABD ile İran arasında diplomatik temasların hız kazanması da fiyatlar üzerinde etkili oldu. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin “olumlu ve yapıcı” geçtiğine yönelik mesajlar, yatırımcıların risk algısını düşürdü. Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme yaşanırken, uzmanlar fiyatların seyrinde jeopolitik başlıkların belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası