Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 12 Ocak TV yayın akışı
Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışı belli oldu. Bu kapsamda "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusu gündemde geldi.
12 Ocak 2026 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve yarışmalar izleyicisiyle bir araya geliyor. Ulusal kanallar Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV bu akşam saatlerinde prime time kuşağında birçok yapım ekrana gelecek. İşte, 12 Ocak TV yayın akışı...
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları, Show TV'de Düğün Dernek 2: Sünnet, ATV'de Sonsuz Aşk, Star TV'de 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve NOW TV'de Kıskanmak ekrana gelecek.
12 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:50 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir
00:10 - Arka Sokaklar
02:45 - Poyraz Karayel
04:40 - Üç Kız Kardeş
12 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 – İstiklal Marşı
05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 - Kalk Gidelim
09:10 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 - Kara Ağaç Destanı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Vefa Sultan
12 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Bahar
09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 - Cici Babam
00:30 - Rüya Gibi
02:45 - Düğün Dernek 2: Sünnet
05:00 - Cici Babam
12 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi
22:00 - 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi
23:45 - Sahipsizler
02:00 - Aramızda Kalsın
03:30 - Kaderimin Oyunu
05:00 - Erkenci Kuş
12 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 - Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün / Yabancı Sinema
22:00 - Sonsuz Aşk / Yerli Sinema
00:20 - Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün / Yabancı Sinema
02:00 - Bir Gece Masalı
03:45 - Kardeşlerim
05:45 - Aldatmak
12 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Dizi
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 - Survivor Ekstra / Canlı
01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
12 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 – Kıskanmak
23:00 - Sahtekarlar
02:00 - Çifte Milyon
04:15 - Şevkat Yerimdar
05:00 - Ruhun Duymaz
06:00 - Son Yaz