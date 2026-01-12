Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışı belli oldu. Bu kapsamda "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusu gündemde geldi.

12 Ocak 2026 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve yarışmalar izleyicisiyle bir araya geliyor. Ulusal kanallar Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV bu akşam saatlerinde prime time kuşağında birçok yapım ekrana gelecek. İşte, 12 Ocak TV yayın akışı...

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları, Show TV'de Düğün Dernek 2: Sünnet, ATV'de Sonsuz Aşk, Star TV'de 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve NOW TV'de Kıskanmak ekrana gelecek.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 12 Ocak TV yayın akışı

12 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:50 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

00:10 - Arka Sokaklar

02:45 - Poyraz Karayel

04:40 - Üç Kız Kardeş

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 12 Ocak TV yayın akışı

12 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 – İstiklal Marşı

05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:25 - Kalk Gidelim

09:10 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 - Kara Ağaç Destanı

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Vefa Sultan

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 12 Ocak TV yayın akışı

12 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Bahar

09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet

22:30 - Cici Babam

00:30 - Rüya Gibi

02:45 - Düğün Dernek 2: Sünnet

05:00 - Cici Babam

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 12 Ocak TV yayın akışı

12 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Aramızda Kalsın

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi

22:00 - 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi

23:45 - Sahipsizler

02:00 - Aramızda Kalsın

03:30 - Kaderimin Oyunu

05:00 - Erkenci Kuş

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 12 Ocak TV yayın akışı

12 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 - Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün / Yabancı Sinema

22:00 - Sonsuz Aşk / Yerli Sinema

00:20 - Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün / Yabancı Sinema

02:00 - Bir Gece Masalı

03:45 - Kardeşlerim

05:45 - Aldatmak

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 12 Ocak TV yayın akışı

12 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Dizi

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra / Canlı

01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 12 Ocak TV yayın akışı

12 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 – Kıskanmak

23:00 - Sahtekarlar

02:00 - Çifte Milyon

04:15 - Şevkat Yerimdar

05:00 - Ruhun Duymaz

06:00 - Son Yaz

Haberle İlgili Daha Fazlası