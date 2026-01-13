13 Ocak 2026 Salı akşamı en sevdiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler gözlerini TV yayın akışına çevirdi. Bu kapsamda "Bu akşam televizyonda neler yayınlanacak? " sorusu gündeme geldi.

Bu akşam Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. 13 Ocak 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında dizi ve rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci gününde birçok kişi "Bu akşam televizyonda neler yayınlanacak? " sorusuna cevap arıyor.

Bu akşam televizyonda neler yayınlanacak? 13 Ocak TV yayın akışı

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Doğulu, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Rüya Gibi, Star TV'de Sen Kiminle Dans Ediyorsun, ATV'de ABİ, Show TV'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve NOW TV'de Kıskanmak ekrana gelecek.

13 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

13:50 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Doğulu

22:15 - Doğulu

00:30 - Çiçero

02:30 - Poyraz Karayel

04:30 - Üç Kız Kardeş

13 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 – İstiklal Marşı

05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:10 - Kalk Gidelim

09:15 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:25 - Kara Ağaç Destanı

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 - Vefa Sultan

13 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Bahar

09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Rüya Gibi

00:15 - Veliaht

02:45 - Kızılcık Şerbeti

05:00 - Rüya Gibi

13 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Aramızda Kalsın

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Şekerpare

22:00 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun

00:00 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun

02:00 - Aramızda Kalsın

03:30 - Kaderimin Oyunu

05:00 - Erkenci Kuş

13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 - ABİ

22:50 - ABİ

02:30 - Bir Gece Masalı

04:30 - Kardeşlerim

13 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra / Canlı

01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Zahide Yetiş’le Sence?

13 OCAK NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Kıskanmak

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kıskanmak

00:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

03:00 - Şevkat Yerimdar

05:00 - Ruhun Duymaz

06:00 – Son Yaz

