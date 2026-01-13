Bu akşam televizyonda neler yayınlanacak? 13 Ocak TV yayın akışı
13 Ocak 2026 Salı akşamı en sevdiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler gözlerini TV yayın akışına çevirdi. Bu kapsamda "Bu akşam televizyonda neler yayınlanacak? " sorusu gündeme geldi.
Bu akşam Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. 13 Ocak 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında dizi ve rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci gününde birçok kişi "Bu akşam televizyonda neler yayınlanacak? " sorusuna cevap arıyor.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Doğulu, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Rüya Gibi, Star TV'de Sen Kiminle Dans Ediyorsun, ATV'de ABİ, Show TV'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve NOW TV'de Kıskanmak ekrana gelecek.
13 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Yaprak Dökümü
13:50 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Doğulu
22:15 - Doğulu
00:30 - Çiçero
02:30 - Poyraz Karayel
04:30 - Üç Kız Kardeş
13 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 – İstiklal Marşı
05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 - Kalk Gidelim
09:15 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:25 - Kara Ağaç Destanı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 - Vefa Sultan
13 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Bahar
09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Rüya Gibi
00:15 - Veliaht
02:45 - Kızılcık Şerbeti
05:00 - Rüya Gibi
13 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Şekerpare
22:00 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun
00:00 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun
02:00 - Aramızda Kalsın
03:30 - Kaderimin Oyunu
05:00 - Erkenci Kuş
13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - ABİ
22:50 - ABİ
02:30 - Bir Gece Masalı
04:30 - Kardeşlerim
13 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 - Survivor Ekstra / Canlı
01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Zahide Yetiş’le Sence?
13 OCAK NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Kıskanmak
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Kıskanmak
00:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
03:00 - Şevkat Yerimdar
05:00 - Ruhun Duymaz
06:00 – Son Yaz