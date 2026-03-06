ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda Mart ayının ilk hafta sonunda iki önemli sınav gerçekleştirilecek. Kamu kariyeri ve akademik hedefleri olan adayların yakından takip ettiği sınav programı kapsamında 7 ve 8 Mart tarihlerinde farklı alanlarda sınavlar yapılacak.

Mart ayının ilk hafta sonunda ÖSYM tarafından iki farklı sınav düzenlenecek. Kamu kariyeri hedefleyen adaylar Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına girerken, akademik kariyer planlayan adaylar ise YÖKDİL/1 sınavında ter dökecek.

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR? (7-8 MART)

7 Mart 2026 Cumartesi günü Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) yapılacak. Sınav Ankara’daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezleri’nde gerçekleştirilecek ve saat 13.45’te başlayacak. Adayların en geç 13.30’a kadar sınav binasında bulunması gerekiyor. Sınav süresi 90 dakika olacak ve adaylara çoktan seçmeli 60 soru yöneltilecek.

8 Mart 2026 Pazar günü ise Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) düzenlenecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. YÖKDİL sınavı İngilizce ve Arapça dillerinde; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanacak.

YÖKDİL/1 sınavının süresi 180 dakika olarak belirlendi. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası