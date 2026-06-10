Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü tarihi yeniden gündeme geldi. Babalarına hediye almak, özel bir kutlama planlamak veya bu anlamlı günü önceden not etmek isteyen milyonlarca kişi, 2026 Babalar Günü'nün hangi tarihte kutlanacağını araştırıyor.

Dünya genelinde birçok ülkede kutlanan Babalar Günü, her yıl haziran ayında kutlanıyor. 2026 yılında Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiği ve bu özel günün nasıl ortaya çıktığı ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

BU YIL BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu gelenek uzun yıllardır devam ederken, aileler de bu özel gün için çeşitli planlar yapıyor. Özellikle haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü tarihi arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu tarihte birçok kişi babalarıyla vakit geçirmek, hediye vermek veya özel etkinlikler düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yıl Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Babalar Günü tarihi

2026 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Babalar Günü takvimde 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel gün, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ailelerin birlikte zaman geçirmesine de fırsat sunuyor.

Babalar Günü'nün kökeni ise 20. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Amerikalı Sonora Smart Dodd'un girişimleriyle ortaya çıkan bu özel gün, zamanla birçok ülkeye yayıldı. Dodd, annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüten babasının fedakarlıklarının takdir edilmesi gerektiğini düşünerek Babalar Günü fikrini ortaya attı.

Bu yıl Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Babalar Günü tarihi

İlk kutlama 1910 yılında ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde gerçekleştirildi. Daha sonraki yıllarda resmiyet kazanan Babalar Günü, günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde farklı tarihlerde kutlansa da Türkiye'de ve birçok ülkede haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor.

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