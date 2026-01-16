Futbolseverler 16 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmaları yakından takip ediliyor. 1.Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A oynanacak maçlar ile yayın bilgileri merak konusu oldu. İşte günün maç programı...

Futbol heyecanı haftanın son gününde hız kesmeden devam ediyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Trendyol 1. Lig'de Çorum FK ve Adana Demirspor arasındaki zorlu randevu haftanın açılışını yapılacak. Öte yandan İspanya, İtalya ve Almanya'da da alt ve üst sıraları yakından takip ediliyor.

Bugün hangi maçlar var? 16 Ocak maç programı belli oldu

Lig Saat Maç Yayın 1. Lig 20:00 Çorum FK – Adana Demirspor TRT Spor LaLiga 23:00 Espanyol – Girona S Sport Plus, Tivibu Spor 4 Ligue 1 21:00 Monaco – Lorient beIN Sports 4 Ligue 1 23:00 PSG – Lille beIN Sports 3 Bundesliga 22:30 Werder Bremen – Eintracht Frankfurt S Sport Plus, Tivibu Spor 1 Pro Lig (SA) 16:40 Al Najma – Al Fateh — Pro Lig (SA) 17:45 Al Khaleej – Al Akhdoud — Pro Lig (SA) 20:30 Al Ittihad Jeddah – Al Ettifaq — Serie A 22:45 Pisa – Atalanta S Sport Plus, Tivibu Spor 2

Bugün 20:00'de Çorum FK-Adana Demirspor karşılaşması olacak. Öte yandan 23:00'de Espanyol-Girona, 22:45'de Pisa-Atalanta mücadelesi olacak.

