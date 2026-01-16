Bugün hangi maçlar var? 16 Ocak maç programı belli oldu
Futbolseverler 16 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmaları yakından takip ediliyor. 1.Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A oynanacak maçlar ile yayın bilgileri merak konusu oldu. İşte günün maç programı...
Futbol heyecanı haftanın son gününde hız kesmeden devam ediyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Trendyol 1. Lig'de Çorum FK ve Adana Demirspor arasındaki zorlu randevu haftanın açılışını yapılacak. Öte yandan İspanya, İtalya ve Almanya'da da alt ve üst sıraları yakından takip ediliyor.
16 OCAK MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
|Lig
|Saat
|Maç
|Yayın
|1. Lig
|20:00
|Çorum FK – Adana Demirspor
|TRT Spor
|LaLiga
|23:00
|Espanyol – Girona
|S Sport Plus, Tivibu Spor 4
|Ligue 1
|21:00
|Monaco – Lorient
|beIN Sports 4
|Ligue 1
|23:00
|PSG – Lille
|beIN Sports 3
|Bundesliga
|22:30
|Werder Bremen – Eintracht Frankfurt
|S Sport Plus, Tivibu Spor 1
|Pro Lig (SA)
|16:40
|Al Najma – Al Fateh
|—
|Pro Lig (SA)
|17:45
|Al Khaleej – Al Akhdoud
|—
|Pro Lig (SA)
|20:30
|Al Ittihad Jeddah – Al Ettifaq
|—
|Serie A
|22:45
|Pisa – Atalanta
|S Sport Plus, Tivibu Spor 2
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün 20:00'de Çorum FK-Adana Demirspor karşılaşması olacak. Öte yandan 23:00'de Espanyol-Girona, 22:45'de Pisa-Atalanta mücadelesi olacak.
