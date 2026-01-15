İtalya Serie A’da haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Como ile Milan arasında oynanacak. Sezonun sürpriz ekiplerinden Como, sahasında güçlü rakibi Milan’ı ağırlarken zirve yarışı için kıyasıya mücadele edecek. ''Como-Milan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?'' merak edilirken maça dair tüm detaylar netlik kazanmaya başladı. İşte Como-Milan canlı yayın bilgileri...

Cesc Fabregas yönetimindeki Como 34 puanla üst sıralarda bulunurken Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürüyor. Milan’dan kiralık olarak kadroda yer alan Alvaro Morata’nın sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceği de belirtildi. Bunun yanı sıra Assane Diao ve Goldaniga da Como’da forma giyemeyecek isimler arasında. Milan cephesinde ise hedef, zirve yarışında kaybedilen puanları telafi etmek. Massimiliano Allegri yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Son maçta dinlendirilen Luka Modric’in yeniden ilk 11’e dahil edilmesi bekleniyor. Peki, Como-Milan maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

COMO-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya Serie A’da oynanacak Como-Milan karşılaşması şifreli yayın kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Mücadele S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

COMO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Milan karşılaşması 15 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Giuseppe Sinigaglia Stadyumu’nda oynanacak maç saat 22.45’te başlayacak.

COMO-MILAN MUHTEMEL 11

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug

