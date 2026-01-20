Futbolseverler, 20 Ocak maç programını yakından takip ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan - Saudi Prof. League, İskoçya Premier Liglerinde oynanacak karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte günün maçları ve saatleri...

Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak maç programı

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 20 OCAK SALI

UEFA Şampiyonlar Ligi

18:30 FC Kairat Almaty - Club Brugge

20:45 Bodoe/Glimt - Manchester City FC

23:00 FC Copenhagen - SSC Napoli

23:00 Inter Milano - Arsenal FC

23:00 Olympiacos Piraeus - Bayer Leverkusen

23:00 Real Madrid - Monaco

23:00 Sporting Lisbon - Paris St. Germain

23:00 Tottenham - Borussia Dortmund

23:00 Villarreal - Ajax Amsterdam

Suudi Arabistan - Saudi Prof. Ligi

18:05 AL Shabab FC (KSA) - Al-Najma

20:30 Al-Ahli Saudi FC - Al-Khaleej Club

20:30 Al-Fateh SC - Al-Kholood

İngiltere - Federasyon Kupası

22:45 Salford City - Swindon Town

İskoçya - Premier Lig

22:45 Livingston FC - St Mirren

Kulüp Hazırlık Maçları

12:30 Trinec - Karvina II

13:00 Ruzomberok - Dukla BB

15:00 B. Honved - Slovacko

16:00 L. Moskova - Chengdu

17:00 Korona Kielce - Dinamo Kiev

19:00 Nashville SC - Chicago Fire

