Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak maç programı
Futbolseverler, 20 Ocak maç programını yakından takip ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan - Saudi Prof. League, İskoçya Premier Liglerinde oynanacak karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte günün maçları ve saatleri...
Sporseverlerin gözü 20 Ocak maç programında. UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Suudi Arabistan Saudi Prof. League ve İskoçya Premier lig kapsamında oynanacak karşılaşmalar, futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Mücadelelerin saatleri ve detayları merak edilirken, 20 Ocak Salı günü oynanacak maçlar araştırılıyor.
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 20 OCAK SALI
UEFA Şampiyonlar Ligi
18:30 FC Kairat Almaty - Club Brugge
20:45 Bodoe/Glimt - Manchester City FC
23:00 FC Copenhagen - SSC Napoli
23:00 Inter Milano - Arsenal FC
23:00 Olympiacos Piraeus - Bayer Leverkusen
23:00 Real Madrid - Monaco
23:00 Sporting Lisbon - Paris St. Germain
23:00 Tottenham - Borussia Dortmund
23:00 Villarreal - Ajax Amsterdam
Suudi Arabistan - Saudi Prof. Ligi
18:05 AL Shabab FC (KSA) - Al-Najma
20:30 Al-Ahli Saudi FC - Al-Khaleej Club
20:30 Al-Fateh SC - Al-Kholood
İngiltere - Federasyon Kupası
22:45 Salford City - Swindon Town
İskoçya - Premier Lig
22:45 Livingston FC - St Mirren
Kulüp Hazırlık Maçları
12:30 Trinec - Karvina II
13:00 Ruzomberok - Dukla BB
15:00 B. Honved - Slovacko
16:00 L. Moskova - Chengdu
17:00 Korona Kielce - Dinamo Kiev
19:00 Nashville SC - Chicago Fire