Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kayserispor karşısında önemli bir galibiyete imza attı. Ligin ikinci yarısındaki mücadelede de maçın son anlarına kadar büyük bir direnç gösteren rakibi karşısında üç puanı söküp alan siyah-beyazlıların performansı ve maçın skoru futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Süper Lig’de haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, sahaya sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle farklı bir kadroyla çıktı. Beşiktaş maç boyunca, Kayserispor savunmasının direncini kırmak için mücadelenin son saniyelerine kadar beklemek zorunda kaldı. Konuk ekip Kayserispor ise kalecisi Bilal Bayazıt’ın kurtarışlarıyla 90 dakika boyunca skoru dengede tutmayı başarsa da uzatma dakikalarında gelen gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü oynanan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, ev sahibi ekibin 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Müsabakanın ilk yarısında taraflar yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle girildi. İkinci devrede baskısını artıran Beşiktaş, oyunun duraklama dakikalarına kadar aradığı golü bulamazken karşılaşmanın sonucunu belirleyen hamle maçın son saniyelerinde geldi.

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, ligdeki puanını 32’ye çıkararak 5. sıradaki yerini korudu ve liderlik yarışı ile arasındaki puan farkını 11’e düşürdü. Öte yandan siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 9 maça taşımayı başardı. Konuk ekip Kayserispor ise 15 puanda ligde 16. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadelenin tek golü 90+5. dakikada El Bilal Toure’den geldi. Maçın genelinde Tammy Abraham ve Vaclav Cerny ile sık sık pozisyon bulan Beşiktaş, aradığı golü müsabakanın sonlarında buldu.

