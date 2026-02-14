Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 14 Şubat bugünkü maçlar listesi
14 Şubat Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde çok sayıda karşılaşma oynanacak. Günün programında Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öne çıkarken, Bundesliga, Serie A ve LaLiga’da da dikkat çeken maçlar bulunuyor.
Futbolseverler 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçların saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Süper Lig’in 22. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleler sahne alırken, Avrupa liglerinde de haftanın kritik karşılaşmaları oynanacak.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
Trendyol 1. Lig
13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bandırmaspor-Serikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
TFF 2. Lig:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ibaş Isparta 32 Spor (Merkez Spor Kompleksi)
14.00 Ankara Demirspor-KCT 1461 Trabzon FK (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk)
Beyaz Grup:
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Sultan Su İnegölspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (İnegöl İlçe)
15.00 Kepezspor-Beykoz Anadoluspor (Kepez Hasan Doğan)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Altınordu (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Karacabey Belediyespor (Elazığ)
TFF 3. Lig:
1. Grup:
13.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Polatlı 1926 Spor (Alemdağ)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Bulvarspor (Minareli Çavuş)
2. Grup:
13.00 Niğde Belediyespor-Silifke Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
13.00 Diyarbekirspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
3. Grup:
13.00 Düzce Cam Düzcespor-1926 Bulancakspor (Dmall Düzce Şehir)
13.00 Tokat Belediyespor-Orduspor 1967 (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
4. Grup:
15.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Afyonspor (Denizli Atatürk)
15.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Alanya 1221 Futbol (Balıkesir Atatürk)
15.00 Kütahyaspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Dumlupınar)
17.00 Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK (Alsancak Mustafa Denizli)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi:
12.00 Ünye Kadın SK-Fatih Vatanspor (Ünye İlçe)
12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Çekmeköy Bilgidoğa (Osmanlı)
12.00 Yüksekovaspor-Galatasaray GAİN (Merzan Şehir)
13.00 Fenerbahçe arsaVev-Hakkarigücü (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)
13.00 Prolift Giresun Sanayispor-1207 Antalyaspor (75. Yıl)
14.30 Sercan İnşaat Gaziantep Algspor-Amed Sportif Faaliyetler (Batur)
14 ŞUBAT BUGÜNKÜ KARŞILAŞMALAR LİSTESİ
İspanya LaLiga
16:00 Espanyol-Celta Vigo
18:15 Getafe-Villarreal
20:30 Sevilla-Deportivo Alaves
23:00 Real Madrid-Real Sociedad
İtalya Serie A
17:00 Como-Fiorentina
20:00 Lazio-Atalanta
22:45 Inter-Juventus
Fransa Ligue 1
19:00 Marsilya-RC Strasbourg
21:00 Lille-Brest
23:05 Paris FC-Lens
Almanya Bundesliga:
17:30 Bayer Leverkusen-St. Pauli
17:30 Werder Bremen-Bayern Münih
17:30 Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach
17:30 Hoffenheim-Freiburg
17:30 Hamburg-Union Berlin
20:30 Stuttgart-Köln