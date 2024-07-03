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Bugün maç oynanmayacak olan EURO 2024'te çeyrek final maçları 5-6 Temmuz'da oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Euro2024, Türkiye, Hollanda, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği EURO 2024'te heyecan sürerken futbolseverler bugün Avrupa kupası maçı var mı, yok mu araştırmaya başlarken bu akşamın maç programı gündeme geldi. A Milli Futbol Takımımız, dün akşam Avusturya ile karşı karşıya gelirken çeyrek finale yükseldi.

Bu akşam maç var mı, kimin maçı var merak edilirken EURO 2024 çeyrek final maç takvimi de gündeme geldi. Heyecanla takip edilen turnuvada Türkiye, F Grubu'ndan çıkarak son 16 turuna kalmıştı. Avusturya'yı 2-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından çeyrek final eşleşmelerine adını yazdı.

BU AKŞAM EURO 2024 MAÇI VAR MI?

Bugün oynanacak maçlar arasında EURO 2024 karşılaşması bulunmazken çeyrek final maçları 5-6 Temmuz'da oynanacak. Türkiye, Hollanda ile eşleşirken 6 Temmuz günü 22.00'da sahaya çıkacak.

Çeyrek finalde 5 Temmuz günü 19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena) ve 22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark) mücadelesi oynanırken

6 Temmuz'da 19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena) ve 22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion) maçları oynanacak.

Bugün maç oynanmayacak olan EURO 2024'te çeyrek final maçları 5-6 Temmuz'da oynanacak - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ HOLLANDA'NIN MİLLİ TAKIM KADROSU

Hollanda milli takımı kadrosu şöyle:

Kaleci: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow

Defans: Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Micky van de Ven, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Nathan Ake, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jeremie Frimpong

Orta saha: Teun Koopmeiners, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Gini Wijnaldum

Forvet: Steven Bergwijn, Memphis Depay, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Donyell Malen, Cody Gakpo

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Avusturya maçının sonunda değerlendirmede bulunurken şu sözleri paylaştı:

"Biraz yorgunuz. Çok çok önemli bir maçtı. Takım ruhunu birinci dakikadan son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk kez Hırvatistan deplasmanında görmüştük. Oyuncularım adına çok mutluyum. İlk maçlarda takım ruhunda belki aksaklıklar vardı. Tarihi bir sonuç. Galibiyet olarak da 2008'i yakalamış olduk. Hepimiz için çok mutluyuz."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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