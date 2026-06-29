ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek isteyen seyirciler, 29 Haziran Pazartesi günü yayın akışındaki değişikliği fark etti. ATV'nin güncel yayın akışında programın yer almamasıyla birlikte yeni bölüm tarihi ve sezon finaline ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. Bugün Müge Anlı var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi detayları...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün ekrana gelmedi. ATV'nin 29 Haziran Pazartesi tarihli yayın akışında programın yerine farklı yapımların yer almasıyla birlikte izleyiciler, sevilen programın ekranlara ne zaman döneceğini araştırmaya başladı.

BUGÜN MÜGE ANLI VAR MI?

29 Haziran Pazartesi günü ATV yayın akışında Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü bulunmuyor. Kanalın güncel yayın planına göre sabah kuşağında "Kahvaltı Haberleri"nin ardından "Kırgın Çiçekler" ekranlara geliyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 26 Haziran Cuma günü yayınlanan sezon finaliyle yaz arasına girdi. Yıllardır olduğu gibi yaz döneminde yayınlarına ara veren programın yeni sezon hazırlıkları tamamlandıktan sonra yeniden canlı yayınlarına başlaması bekleniyor. ATV tarafından yeni sezon başlangıç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bugün Müge Anlı var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugün yayınlanmama nedeni sezon finali yaptı. Bu nedenle yaz döneminde ekrana gelmeyecek. Kayıp başvuruları, faili meçhul olaylar ve toplumsal konuların ele alındığı yapımın yeni sezon hazırlıklarının yaz boyunca devam etmesi bekleniyor.

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Haziran 2026 Cuma günü sezon finali yaparak yeni bölümlerine bir süre ara verdi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon yayın tarihi henüz ATV tarafından duyurulmadı. Resmi açıklamanın yaz döneminde yapılması beklenirken, programın önceki sezonlarda olduğu gibi eylül ayının ilk günlerinde yeniden ekranlara dönmesi öngörülüyor. Geçen sezon program 1 Eylül 2025 tarihinde yeni sezonuna başlamıştı. Ancak 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi için resmi bir açıklama yapılmadı.

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