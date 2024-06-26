Bugün talep toplamaya başlayan Efor Çay'ın, 3.5 milyon katılım olursa 20 lot vermesi bekleniyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
SPK tarafından başvurusu onaylananlar arasında yer alan Efor Çay ve Seğmen Kardeşler, bugün talep toplamaya başladı. EFORC koduyla satışa çıkacak olan hisseyi satın almak isteyenler Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile alabilirken kaç lot verir merak ediliyor.
Efor Çay halka arzının alıcıya kaç lot dağıtacağı merak konusu olurken katılım endeksine uygunluk durumu da araştırıldı. SPK tarafından başvurusunun onaylanmasının ardından talep toplama işlemleri başladı.
EFOR ÇAY HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Halka arz sonuçları ile beraber lot miktarı netleşirken olası dağıtımın şöyle olması bekleniyor:
1.1 Milyon katılım - 61 Lot
1.5 Milyon katılım - 45 Lot
1.9 Milyon katılım - 36 Lot
2.3 Milyon katılım - 30 Lot
2.7 Milyon katılım - 25 Lot
3.5 Milyon katılım - 20 Lot
3.9 Milyon katılım - 18 Lot
EFORC KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Hisse katılım endeksine uygun olurken fonu kullanacağı alanlar şöyle oldu:
%25 Yatırımlar
%5 Girişim sermayesi yatırımı
%30 Finansal borçların ödenmesi
%40 İşletme sermayesi
HANGİ BANKALARDA VAR?
Satın almak isteyenler Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile alabilirken arz büyüklüğü 1,3 milyar TL ve açıklık oranı %24,79 olarak belirlendi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi