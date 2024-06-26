Bugün talep toplamaya başlayan Efor Çay'ın, 3.5 milyon katılım olursa 20 lot vermesi bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 10:18 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylananlar arasında yer alan Efor Çay ve Seğmen Kardeşler, bugün talep toplamaya başladı. EFORC koduyla satışa çıkacak olan hisseyi satın almak isteyenler Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile alabilirken kaç lot verir merak ediliyor.