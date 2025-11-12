Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
C130 kargo uçağı şehit cenazeleri ne zaman?

11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri uçağı kazasında 20 askerimiz şehit olsu. Peki, C130 kargo uçağı şehit cenazeleri ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Türk Milleti'ni yasa boğan C-130 askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen 20 kahraman askerimizin naaşlarının yurda getiriliş tarihi ve tören programı büyük bir hassasiyetle bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından kimlikleri açıklanan aziz şehitlerimizin memleketlerine uğurlama süreçleri, kamuoyunun en önemli gündem maddesi haline geldi.

C130 KARGO UÇAĞI ŞEHİT CENAZELERİ NE ZAMAN? 

Milli Savunma Bakanlığı, kazada şehit düşen 20 kahramanımızın isimlerini ve rütbelerini paylaştı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, 11 Kasım Salı günü Gürcistan'da düştü. Kazanın ardından askerlerimizin naaşlarına ulaşıldı. Birçok kişi askerlerimizin naaşı sonrası cenaze törenlerinin ne zaman olacağı hakkında araştırma yapmaya baladı.

Kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarına ulaşıldı. Askerlerin ailelerinin evlerine Türk bayrakları asılırken, cenaze törenlerine ilişkin detaylı bilgilere henüz ulaşılamadı.

