Türkiye, iki farklı ilde bir gün arayla yaşanan okul saldırılarıyla sarsıldı. Gündeme oturan saldırılar ardından Telegram C31K kanalı öne çıktı. C31K Telegram kanalı İçişleri Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi; yazışanlar tespit ediliyor, soruşturma başlatıldı. Peki, C31K kanalı nedir? İşte okul saldırısında öne çıkan Telegram C31K kanalı hakkında bilinenler...

Yaklaşık 100 bin üyeye sahip olduğu belirtilen saldırgan C31K grubu, daha önce Ahmet Minguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle gündeme gelmişti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda yaşanan silahlı saldırıların ardından grup yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. C31K isimli Telegram kanalında saldırıya ait sansürsüz görüntülerin paylaşıldığı ve failin "kahraman" ilan edildiği tespit edildi.

C31K NEDİR?

Açılımı 'Cehennemin 31. Katı' olan C31K, özellikle Telegram ve Discord gibi platformlarda bir araya gelen radikal bir çevre olarak tanımlanıyor. Çoğunluğu 12–18 yaş aralığındaki bireylerden oluşan bu topluluk, kendisini nihilist ve aşırı uç ideolojilerle ilişkilendiriyor. İnternetin daha kapalı alanlarında faaliyet gösteren grup, şiddet içerikli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

C31K platformu, Telegram ve Discord gibi uygulamalar üzerinden organize oluyor. Şiddet, çocuk istismarı, hayvan eziyeti ve siber zorbalık içerikli paylaşımlarıyla bilinen, suç odağı sosyal medya topluluğu C31K, son yıllarda dini ve milli değerlere hakaret etme ve okul saldırıları gibi şiddet eylemlerini teşvik etme gibi suçlarla da gündeme geldi.

