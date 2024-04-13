Çağan Atakan Arslan hayatı ve kariyeri hakkında

Çağan Atakan Arslan Survivor macerasında isminde bolca söz ettirdi. Oldukça sevilen bir sporcu ve oyuncu olan Avatar Atakan lakabıyla bilinen Atakan Arslan'ın hayatı hakkında detaylar...

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR? AVATAR ATAKAN KAÇ YAŞINDA?

Başarılı bir sporcu ve oyuncu olan Çağan Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989'da Sivas'ta doğdu. Avatar lakabıyla tanınan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. Ancak 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayarak sporda yeni bir yön belirledi. 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasıyla birlikte kariyerinde önemli bir dönem başladı.

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KARİYERİ

2011 yılında Özbekistan'da düzenlenen IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde eden Arslan, 5.000 rakip taraftarın önünde rakibini finalde nakavt ederek dünya şampiyonu unvanını kazandı. Bu başarıyla ülkesine büyük bir altın madalya kazandıran Arslan, erkekler kategorisindeki ilk altın madalyayı getirdi.

Profesyonel güreş alanında da başarılı performanslar sergileyen Arslan, "Soldier" takma adıyla da tanınmaktadır. Kickboks kariyerinde ise Glory World Series gibi önemli organizasyonlarla anlaşmalar yaparak uluslararası arenada da kendini kanıtlamıştır.

Profesyonel sporculuğunun yanı sıra sinema ve dizi filmlerinde de rol alan Arslan, aynı zamanda modellik de yapmaktadır. 2017 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Söz dizisinde başrol olarak Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandıran Arslan, diziden ayrıldıktan sonra oyunculuk zorlukları nedeniyle açıklama yaparak izleyicileriyle paylaştı.

SURVIVOR AVATAR ATAKAN EVLİ Mİ?

2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında yer alarak büyük bir mücadele örneği sergileyen Avatar Atakan 5 ay süren zorlu rekabetin ardından Survivor şampiyonu unvanını kazandı. Survivor sonrasında spora geri dönüp, Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluğu maçına çıkan Arslan, rakibini ikinci rauntta nakavt ederek kemerini korudu.

Atakan Arslan 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiş ve 2018 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. Survivor serüveninde de adını defalarca duyuran Arslan, 2016 yılında şampiyon olmuş ve 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.