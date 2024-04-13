Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor&#039;da adaya veda eden isim belli oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Hakan, Sercan, Yasin ve Yaman arasında düello mücadelesi yaşandı. Mücadelenin sonunda başarısız olan Hakan Hatipoğlu yarışmaya veda etti.

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde elemeye kalan 4 yarışmacı düelloya çktı.

SERCAN VE YAMAN İLK TURDA ÇIKTI

Potada olan Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yaman ve Sercan Yıldırım kozlarını paylaştı. Düellonun ilk tur eşleşmelerinde Yaman, Yasin Obuz'u 5-1'lik skorla yendi. Sercan Yıldırım ise Hakan Hatipoğlu 5-4 yendi.

ELENEN İSİM HAKAN OLDU

Son tur ise Yasin ve Hakan arasında oynandı. Yasin 5-3'lük skorla galip gelerek Hakan Hatipoğlu'nu eledi. Yarışmaya veda eden Hakan, "Hazırlıksız geldim bu sezona ve büyük bir sakatlık geçirdim, dönüşte ameliyat olacağım. Elimden geleni yaptım ama performansım geceyle gündüz gibiydi. Gündüzleri başka bir Hakan, geceleri düelloda başka bir Hakan. Aradaki oyun farkını bugün 63. düello maçıma çıkarak kapattığımı düşünüyorum ama yine Survivor'dan cebimde bir sürü tecrübe ile gidiyorum." dedi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Han Yunus'ta ağır yıkım: İsrail ordusu şehitliği buldozerlerle talan etti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti - MagazinDünyaca ünlü modacı hayatını kaybettiPelin Karahan, Bahar dizisine konuk oluyor: İşte canlandıracağı karakter - MagazinPelin Karahan, 'Bahar'ın kadrosuna katılıyorGünlerdir yoğun bakımda olan Nuri Alço'dan 'her şey yolunda' mesajı - MagazinGünlerdir yoğun bakımda olan Nuri Alço'dan haber varFerdi Tayfur'la kızı Tuğçe Tayfur arasında ipler gerildi: Neden kaçtığımı anladınız mı? - MagazinFerdi Tayfur'la kızı Tuğçe Tayfur arasında ipler gerildiBergüzar Korel takıntılarını tek tek anlattı: Her şey Binbir Gece ile başladı - MagazinBergüzar Korel takıntılarını tek tek anlattıEmre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu - MagazinEmre Aşık'ın eski eşi intihara kalkıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...