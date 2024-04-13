Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Hakan, Sercan, Yasin ve Yaman arasında düello mücadelesi yaşandı. Mücadelenin sonunda başarısız olan Hakan Hatipoğlu yarışmaya veda etti.

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde elemeye kalan 4 yarışmacı düelloya çktı.

SERCAN VE YAMAN İLK TURDA ÇIKTI

Potada olan Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yaman ve Sercan Yıldırım kozlarını paylaştı. Düellonun ilk tur eşleşmelerinde Yaman, Yasin Obuz'u 5-1'lik skorla yendi. Sercan Yıldırım ise Hakan Hatipoğlu 5-4 yendi.

ELENEN İSİM HAKAN OLDU

Son tur ise Yasin ve Hakan arasında oynandı. Yasin 5-3'lük skorla galip gelerek Hakan Hatipoğlu'nu eledi. Yarışmaya veda eden Hakan, "Hazırlıksız geldim bu sezona ve büyük bir sakatlık geçirdim, dönüşte ameliyat olacağım. Elimden geleni yaptım ama performansım geceyle gündüz gibiydi. Gündüzleri başka bir Hakan, geceleri düelloda başka bir Hakan. Aradaki oyun farkını bugün 63. düello maçıma çıkarak kapattığımı düşünüyorum ama yine Survivor'dan cebimde bir sürü tecrübe ile gidiyorum." dedi.