ÇAN2 Termik, CANTE koduyla 26 Haziran tarihinde bölündü

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 16:40 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 16:46 - Güncelleme:

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ÇAN2 Termik ile yakından ilgilenenler ne zaman bölüneceğini merak ederken 646,17% oranında bedelsiz olarak sermayesini yükseltti. Yakından ilgilenenler ise CANTE bölündü mü araştırıyor.

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