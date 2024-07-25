Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ÇAN2 Termik, CANTE koduyla 26 Haziran tarihinde bölündü

ÇAN2 Termik, CANTE koduyla 26 Haziran tarihinde bölündü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ÇAN2 Termik, CANTE koduyla 26 Haziran tarihinde bölündü

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÇAN2 Termik ile yakından ilgilenenler ne zaman bölüneceğini merak ederken 646,17% oranında bedelsiz olarak sermayesini yükseltti. Yakından ilgilenenler ise CANTE bölündü mü araştırıyor.

Hisselerle yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan CANTE'nin bölünme tarihi beklenirken alıcılar bedelsiz sermaye artırımında detayları bekliyor.

CANTE BÖLÜNDÜ MÜ 2024?

Sermaye Piyasa Kurulu, ÇAN2 Termik'in bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 13 Haziran'da onaylamışt. 

Bölünme tarihi ise 26 Haziran 2024 olarak belirlenirken bölünme gerçekleşti.

CANTE sermayesini 646,17% oranında bedelsiz olarak 7 milyar TL’ye yükseltirken bölünme gününe kadar bedelsiz sermaye artırımından yararlanabiliyordu.

ÇAN2 Termik, CANTE koduyla 26 Haziran tarihinde bölündü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kavurucu sıcakta kavşaktan geçen araçları saydırdılar! "CHP'li belediye mobbing işini abarttı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan için gözaltına kararı verildi - HaberlerİZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan için gözaltına kararı verildiTürk Telekom kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirtti - HaberlerTürk Telekom kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirttiEda Ece'nin eşi Buğrahan Tuncer’i takipten çıkması boşanıyor iddialarını ortaya attı - HaberlerEda Ece'nin eşi Buğrahan Tuncer’i takipten çıkması boşanıyor iddialarını ortaya attı25 Temmuz Perşembe günü Roblox'a erişim problemleri yaşanıyor - Haberler25 Temmuz Perşembe günü Roblox'a erişim problemleri yaşanıyorSüper Lig’in en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte bonservis bedeli en yüksek transferler - HaberlerSüper Lig’in en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte bonservis bedeli en yüksek transferlerTwitter (X) erişim sorunu yaşanıyor! Kullanıcılar fotoğrafların açılmadığını bildirdi (25 Temmuz) - HaberlerTwitter (X) erişim sorunu yaşanıyor! Kullanıcılar fotoğrafların açılmadığını bildirdi (25 Temmuz)
Sonraki Haber Yükleniyor...