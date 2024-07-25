ÇAN2 Termik, CANTE koduyla 26 Haziran tarihinde bölündü
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
ÇAN2 Termik ile yakından ilgilenenler ne zaman bölüneceğini merak ederken 646,17% oranında bedelsiz olarak sermayesini yükseltti. Yakından ilgilenenler ise CANTE bölündü mü araştırıyor.
Hisselerle yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan CANTE'nin bölünme tarihi beklenirken alıcılar bedelsiz sermaye artırımında detayları bekliyor.
CANTE BÖLÜNDÜ MÜ 2024?
Sermaye Piyasa Kurulu, ÇAN2 Termik'in bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 13 Haziran'da onaylamışt.
Bölünme tarihi ise 26 Haziran 2024 olarak belirlenirken bölünme gerçekleşti.
CANTE sermayesini 646,17% oranında bedelsiz olarak 7 milyar TL’ye yükseltirken bölünme gününe kadar bedelsiz sermaye artırımından yararlanabiliyordu.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi