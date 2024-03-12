Çanakkale ve çevresinde 3.5 büyüklüğünde deprem hissedildi
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Son dakika gelişmesi olarak Çanakkale ve çevresinde deprem uyarısı bildirimleri geldi. İlk verilere göre 3.5 büyüklüğünde deprem olduğu öğrenildi. Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde soruları araştırılıyor. Balıkesir'de de hissedilen deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre Çanakkale'de deprem mi oldu? merak ediliyor. İşte, detaylar...
Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? soruları gündeme geldi. AFAD'ın paylaştığı veriye göre 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Detaylar haberimizde...
ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Çanakkale Biga'da saat 22.59'da gerçekleşen depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Balıkesir, Bursa gibi çevre illerde hissedilen depremin derinliği 4.1 km olarak ölçüldü.