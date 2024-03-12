Çanakkale ve çevresinde 3.5 büyüklüğünde deprem hissedildi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mart 2024 23:08 - Güncelleme: 12 Mart 2024 23:24 - Güncelleme:

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Son dakika gelişmesi olarak Çanakkale ve çevresinde deprem uyarısı bildirimleri geldi. İlk verilere göre 3.5 büyüklüğünde deprem olduğu öğrenildi. Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde soruları araştırılıyor. Balıkesir'de de hissedilen deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre Çanakkale'de deprem mi oldu? merak ediliyor. İşte, detaylar...