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Çanakkale ve çevresinde 3.5 büyüklüğünde deprem hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çanakkale ve çevresinde 3.5 büyüklüğünde deprem hissedildi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika gelişmesi olarak Çanakkale ve çevresinde deprem uyarısı bildirimleri geldi. İlk verilere göre 3.5 büyüklüğünde deprem olduğu öğrenildi. Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde soruları araştırılıyor. Balıkesir'de de hissedilen deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre Çanakkale'de deprem mi oldu? merak ediliyor. İşte, detaylar...

Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? soruları gündeme geldi. AFAD'ın paylaştığı veriye göre 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Çanakkale Biga'da saat 22.59'da gerçekleşen depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Balıkesir, Bursa gibi çevre illerde hissedilen depremin derinliği 4.1 km olarak ölçüldü. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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