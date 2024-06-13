Çanakkale'de olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Şarköy, Tekirdağ ve Biga'da hissedildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2024 11:49 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 11:53 - Güncelleme:

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13 Haziran günü meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde aramasını yaparken Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini araştırdı. 3.9 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Şarköy'de de hissedilirken deprem nerede oldu sorusu gündeme geldi.