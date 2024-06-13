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Çanakkale'de olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Şarköy, Tekirdağ ve Biga'da hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çanakkale&#039;de olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Şarköy, Tekirdağ ve Biga&#039;da hissedildi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

13 Haziran günü meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde aramasını yaparken Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini araştırdı. 3.9 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Şarköy'de de hissedilirken deprem nerede oldu sorusu gündeme geldi.

Bugün öğlen saatlerinde Çanakkale'de meydana gelen sarsıntı vatandaşı endişelendirirken Şarköy, Biga, Balıkesir'de deprem mi oldu araması yükseldi. Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde depremlere anlık olarak erişebiliyoruz.

ÇANAKKALE BİGA'DA DEPREM Mİ OLDU?

13 Haziran günü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.9 büyüklüğünde sarsıntı oldu. 11.27'de meydana gelen depremin derinliği ise 13.4 olarak ölçüldü.

Çanakkale'de olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Şarköy, Tekirdağ ve Biga'da hissedildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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