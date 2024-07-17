Çiçek Taksi’de oynayan oyuncu Yıldırım Yanılmaz 78 yaşında vefat etti

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri olan Yıldırım Yanılmaz'ın 78 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından öldü mü, neden merak edilirken bir süredir Karesi Belediyesi’ne ait huzurevinde kaldığı öğrenildi. Yıldırım Yanılmaz'ın oynadığı dizi ve filmleri haberimizde derledik.

Çiçek Taksi, Şengün Konağı ve Sıfır Nokta gibi başarılı projelerde yer alan Yıldırım Yanılmaz'ın vefat etmesi sevenlerini üzerken kaç yaşındaydı, hasta mıydı araştırıldı.

Bir süredir huzurevinde kalan yönetmen ve oyuncunun vefatı üzerine başsağlığı mesajları paylaşıldı.

OYUNCU YILDIRIM YANILMAZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri olan Yanılmaz, 78 yaşında hayatını kaybetti. Karesi Belediyesi’ne ait huzurevinde kalan ismin vefatını Ferdinand Haralanbidu şöyle açıkladı:

“Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, yapımcı, güzel insan Yıldırım Yanılmaz hoca Balıkesir huzur ve bakım evinde vefat etti. Üzücü haberi biraz önce oradaki yetkililer beni arayarak verdi. Üzüntüm sonsuz… İyi ki onu bir hafta önce ziyaret etmiştim. Onunla son görüşmemiz olmuş. Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat hocam… Allah sevenlerine, dostlarına sabır versin… Hocam seni unutmayacağım…”

HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

18 Ocak 1946 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen isim 1969 senesinde "Bir Türk’e Gönül Verdim” filminde yönetmen yardımcılığı yaparken 1986 senesinde Düğüm isimli filmde yönetmenlik yağtı.

Otobüs Yolcuları / İhsaniye – Karasu, Hesap Günü (2006), Deniz Gülü, “Ölüm Oyunu”, “Aptallık Rekoru” gibi filmleri yönetti, Orhan Veli’nin İlham Perisi Bella belgeselini yönetti. Şengün Konağı, Çiçek Taksi, Güneş Doğacak gibi dizi ve filmlerde de rol aldı.