Çocuklar Duymasın Duygu'su Hayal Garip kimdir? Hayal Garip hayatı ve biyografisi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu'nun gençlik dönemini canlandıran Hayal Garip'in hayatı, biyografisi ve kiminle evli olduğu merak ediliyor. İşte, detaylar...
Hayal Garip kimdir, eşi kim sorularının cevapları araştırılıyor. 38 yaşındaki oyuncunun hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.
HAYAL GARİP KİMDİR?
7 Nisan 1985 tarihinde İstanbul Büyükada'da doğan Garip, 2008-2009 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kadir İnanır'ın başrolünde ye aldığı İpsiz Recep dizisinde Leyla karakterini canlandırdı. Oyuncu, 2010-2012 yılları arasında yeniden başlayan Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterinin gençliğini canlandırmıştır.
KİMİNLE EVLİ?
Hayal Garip, 2010 yılında İpsiz Recep dizisinden rol arkadaşı Murat Kahraman Özalp ile evlendi. Evlilikleri 2021 yılına kadar devam eden çiftin bu evlilikten 2 kız çocuğu bulunmaktadır.
KAÇ YAŞINDA?
38 yaşındadır.
HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
2010 İpsiz Recep
2009 İstanbul'da Aşık Oldum
2010 2012 Çocuklar Duymasın
2016 Yüzyıllık Mühür