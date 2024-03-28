Çocuklar Duymasın Duygu'su Hayal Garip kimdir? Hayal Garip hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 14:46 - Güncelleme: 28 Mart 2024 15:05 - Güncelleme:

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Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu'nun gençlik dönemini canlandıran Hayal Garip'in hayatı, biyografisi ve kiminle evli olduğu merak ediliyor. İşte, detaylar...