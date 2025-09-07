Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşında?

Daniele Santarelli, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında öne çıkan isimler arasındadır. A Milli Kadın Voleybol takımı başantrenörü Santarelli en çok aratıla isimlerden biridir.

Daniele Santarelli kimdir? Daniele Santarelli’nin kariyeri ve hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ile Daniele Santarelli merak konusu oldu.

Geçmiş yıllarda libero olarak voleybol oynayan Daniele Santarelli mesleğe yardımcı antrenör olarak başladı. Hırvatistan ve Sırbistan Milli Takımlarını çalıştıran İtalyan çalıştırıcı A Milli Kadın Voleybol takımla da Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde altın madalyası vardır. 

Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

Daniele Santarelli 8 Haziran 1981'de Foligno'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalyan Imoco Volley kulübünün baş antrenörüdür.

Geçtiğimiz yıllarda Sırbistan kadın milli takımını çalıştırmış ve 2022'de dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Imoco Volley ile de birçok defa lig şampiyonluğu ve kupa kazandı. Santarelli ülkesinde ikinci lig (Serie B) takımları Foligno, Vicenza, Legnago ve Terracina'da libero olarak görev yaptı.

Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşında? - 2. Resim

Milli takım kariyerine ise 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yaptı.

Santarelli'nin A Milli Kadın Voleybol takımı kariyeri ise 2022 yılının Aralık ayında başladı.Takımıyla 2023 Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı. 3 Eylül 2023 tarihinde Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenen 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye kadın millî voleybol takımı ile şampiyonluğu elde etti.

