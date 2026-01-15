Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ismi geçen profesyonel voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı. Spor dünyasının ve magazin basınının yakından takip ettiği süreçte, voleybolcunun kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Derya Çayırgan kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasına profesyonel voleybolcu Derya Çayırgan da eklendi. Sultanlar Ligi'nde libero pozisyonunda görev yapan oyuncunun kariyeri yaşanan olaylar sonrası en çok aratılan başlıklar arasına girdi.

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. Profesyonel voleybol kariyerine Yeşilyurt altyapısında başlayan sporcu, zaman içerisinde Türk voleybolunun önemli kulüplerinde libero pozisyonunda görev alarak adını duyurdu. Çayırgan, kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası pek çok organizasyonda forma giyme şansı elde etti. 38 yaşındaki sporcu, uzun yıllardır voleybol camiasının bilinen simaları arasında yer alıyor.

Derya Çayırgan kimdir, hangi takımlarda oynadı? Gözaltına alınması sonrası gündeme geldi

DERYA ÇAYIRGAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Voleybol kariyerine Yeşilyurt formasıyla (2005-2010) adım atan Derya Çayırgan, Türkiye’nin pek çok farklı şehrinde ve kulübünde görev yaptı. Yeşilyurt’un ardından Konya Ereğli Belediyespor’da iki sezon geçiren başarılı libero, performansıyla dikkat çekerek Galatasaray (2011-2013) kadrosuna dahil oldu. Kariyerindeki en parlak dönemlerden birini ise 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe forması altında yaşadı. Burada CEV Kadınlar Kupası şampiyonluğu sevincini tadan Çayırgan, Avrupa kupası kazanan kadronun bir parçası olmayı başardı.

Fenerbahçe sonrasında Karşıyaka ve Çanakkale Belediyespor formalarını giyen oyuncu, Çanakkale ile Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinin devamında Halkbank (2016-2019) ve yeniden Galatasaray (2019-2021) formalarıyla sahaya çıktı. 2021-2022 sezonunda Çukurova Belediyespor’da, 2022-2023 sezonunda ise PTT Spor Kulübü’nde görev yapan Çayırgan, PTT ile kariyerindeki bir diğer Balkan Kupası şampiyonluğunu kazandı. Son olarak Keçiören Belediyesi SigortaShop takımında profesyonel hayatını noktaladı.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM Voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 isim gözaltında

Haberle İlgili Daha Fazlası