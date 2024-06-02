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Devirli sayılar rasyonel sayı olarak kabul edilir

Düzenleyen: / Kaynak: TGRT Haber
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Devirli sayılar rasyonel sayı olarak kabul edilir
Milli Eğitim Bakanlığı, Liseye Geçiş Sınavı, Haber

Haberler Haberleri  / TGRT Haber

Öğrenciler tarafından bir matematik konusu olan devirli sayılar rasyonel mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca irrasyonel sayı nedir konusu da araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bugün saat 12.50'de sona erdi.

1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı sınavda çıkan soruların cevapları öğrenciler tarafından araştırılıyor.

En çok araştırılan konulardan birisi de devirli sayıların irasyonel mi yoksa rasyonel mi sayı olduğu konusu oldu.

Devirli sayılar rasyonel sayı olarak kabul edilir - 1. Resim

Devirli ondalık sayılar rasyonel sayılardır.

Devreden kısımları sonsuza kadar süren bu sayılar a sayısının b sayısına olan oranı şeklinde ifade edilebildikleri için rasyonel olarak kabul edilir.

İrasyonel sayılar ise payı ve paydası birer tam sayı olarak ifade edilemeyen sayılardır.

Bundan dolayı da devirli sayılar irasyonel sayı olarak ifade edilemez.

Karekök dışına alınmayan köklü sayılar, virgülden sonra tekrarlanmayan devirli sayılar irasyonel sayılardır. 

Pi sayısı irasyonel sayılara örnek olarak verilebilir çünkü virgülden sonra düzensiz bir şekilde devam eder.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: TGRT Haber
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