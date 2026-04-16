Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapmasını sağlayan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, DGS 2026 başvuruları mayıs ayında başlayacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru süreci nasıl olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte, DGS başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Kurumun 2026 DGS başvuru ekranını erişime açmasıyla, ön lisans eğitimini lisans düzeyine tamamlamak isteyen adaylar başvurularını yapabilecek.



DGS 2026 başvuru tarihi ÖSYM takvimiyle duyuruldu! DGS başvuruları ne zaman?

DGS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 15 Mayıs’ta alınmaya başlanacak. Adaylar işlemlerini, 2 Haziran 2026’ya kadar kurumun Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar için ise geç başvuru imkânı 11 Haziran 2026 günü sağlanacak.

2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, DGS 2026 sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

