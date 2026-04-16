TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ve fragman süreci izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle 25. bölüm 2. fragmanının kısa süre içinde kaldırılması, dizinin yayın akışına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, son bölümlerde artan gerilimle izleyicisini ekran başına toplamaya devam ediyor. Ancak yeni bölüm öncesinde yaşanan fragman gelişmesi, dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağına dair araştırmaları hızlandırdı.

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA YOK MU?

TRT1’in güncel yayın akışına göre herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün bu hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Dizi, her hafta Cuma akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor.

Taşacak Bu Deniz bu hafta yok mu, yeni bölüm var mı? 25. bölüm 2. fragman kaldırıldı

Son günlerde fragmanın yayından kaldırılmasıyla yaşanan gelişmeler nedeniyle izleyiciler arasında “bu hafta yayın yok mu?” sorusu gündeme gelse de resmi yayın akışında dizinin yer almaya devam ettiği görülüyor. Bu da dizinin planlanan tarihte ekranlarda olacağı yönündeki beklentiyi güçlendiriyor.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM 2. FRAGMAN NEDEN KALDIRILDI?

Taşacak Bu Deniz 25. bölüm 2. fragmanı kısa süreliğine yayınlandıktan sonra dijital platformlardan kaldırıldı. Fragmanın neden kaldırıldığına dair yapımcılar ya da kanal tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada gündemdeki olaylar nedeniyle dizinin yeni bölümünün erteleneceği bu nedenle fragmanın kaldırıldığı öne sürüldü.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM VAR MI, NE ZAMAN?

Mevcut bilgilere göre Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölümü 17 Nisan 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Ancak yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

Yayınlanan ilk fragmanda Adil ve Esme’nin ilişkisine vurgu yapılırken, Şerif’in başlattığı olayların sonuçları ve Rusya’daki ölüm kalım mücadelesi yeni bölümün ana eksenini oluşturuyor. Dizinin son bölümünde yaşanan zehirlenme ve sabotaj gelişmelerinin ardından karakterlerin kaderinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

